Al inicio de su su octava temporada, “The Walking Dead” mostró breves momentos de una escena en la que el protagonista, Rick Grimes, aparece con los ojos llorosos. Algunos episodios después vemos que Rick está recostado en un árbol, herido, pero no hay más contexto. ¿Cuándo ocurre dicha escena?

Andrew Lincoln, intérprete de Rick, confirmó a The Hollywood Reporter que la escena, donde el personaje dice “mi ira prevalece sobre mi furia”, es real, no una visión como la que tuvo Carl Grimes momentos antes de morir. Aun así, no hay más información de esa escena.

La respuesta llegará en unas semanas. Mientras tanto, Paul Tassi del portal Forbes tiene una teoría para explicar lo que ocurriría, para lo cual se basa en el cómic; donde Negan ordena atacar a Alexandria con armas manchadas de sangre de zombie, lo cual infectará a quienes sean heridos y, eventualmente, los convertirá en muertos vivientes.

Rick, al ver que varios de sus compañeros de lucha mueren por sus heridas, llega a la conclusión de que las armas están infectadas con entrañas de zombie. Como Rick también ha sido herido, cree que morirá.

Pero “The Walking Dead” se guarda una sorpresa: Rick fue atacado con una flecha limpia, cortesía de Dwight, quien por aquel entonces trabaja en secreto a favor de Alexandria (lo mismo ocurre en la serie). Así, la misteriosa escena de la serie de TV mostraría cómo Rick cree, erróneamente, que morirá.

¿Cuándo sería Rick impactado por la flecha? Puede que el domingo 18 de marzo, cuando se emita el episodio 8x12. Según el tráiler, Dwight y Simon se dirigen a Hilltop para atacar a los sobrevivientes con las armas infectadas.

DATO

Puedes ver nuevos episodios de “The Walking Dead” todos los domingos por la noche en el canal premium Fox Series.