"The Walking Dead" terminó temporada con sorprendente cambio

En un mundo plagado de zombis es imposible seguir siendo el mismo. La muerte acecha como un cazador obsesionado con su presa. Pero esta vez la presa son los seres humanos. Así las cosas, el instinto de supervivencia lo es todo. Es matar o morir. No hay otra.

La evolución de los personajes de “The Walking Dead” es, en mi opinión, lo más significativo y sólido de la serie de AMC. Si alguien esperaba ver una guerra minuto a minuto entre muertos y vivos, se quemó por completo. El programa ha tenido su punto fuerte en describir la atmósfera y el cambio de los protagonistas.

Ayer terminó para Latinoamérica la cuarta temporada y dejó, como tiene que ser, varias preguntas que habrá que esperar unos meses para conocer las respuestas. Sin embargo, el capítulo final fue la cereza de una segunda parte de temporada que le ganó de lejos a la primera.

1. ¡RICK ESTÁ DE VUELTA!

Habrá que decirle adiós al Rick apático y confundido consigo mismo que había dejado de lado su rol de líder. Fuera de la prisión, primero a solas con su hijo y luego acompañado por Michonne, el ex policía se convence -por fin- de que Carl ha madurado lo suficiente como para ya no sobreprotegerlo. Ante la posible muerte del menor a manos de ese grupo de sádicos a quienes él mismo ya había enfrentado antes, Rick tuvo que tomar una decisión. Era matar o morir. No lo dudó.

La escena de Rick actuando como un zombi y asesinando con un mordisco a su posible verdugo fue de lejos la mejor del capítulo. ¿Acaso también de la segunda parte de la temporada? “Ese soy yo ahora”, le dice luego a Daryl. Y sobre el final, ya con todos a sus espaldas, dice muy seguro de sí mismo: “Se están metiendo con la gente equivocada”. Ese es el Rick que todos queremos ver.

2. (CASI) TODOS DE VUELTA

La segunda parte de la temporada desunió al grupo y cada uno sobrevivió con quien pudo. Ahora todos se han juntado persiguiendo una misma ilusión: Terminus. Ese lugar que desde un principio generaba sospechas. ¿Un lugar donde todos los que van sobreviven? Parecía demasiado bueno para ser verdad.

Ahora ya no son el gobernador y sus secuaces. Es un nuevo grupo de humanos que pueden ser tan salvajes como los zombis, pero con un aditivo que lo hace aún más perverso: son conscientes de lo que hacen. ¿Lograrán sobrevivir todos? Es la intriga la que nos deja con ganas de más. Y falta saber qué pasará con Tyresse, Carol y Judith, los únicos que no han llegado y que podrían hacer la diferencia. Lo mismo con la secuestrada Beth.

3. LOS FLASHBACKS

Es verdad que han llegado tarde, pero no demasiado. Ahora sabemos más del pasado de personajes como Michonne, cuya evolución ha sido sorprendente. Las vueltas al pasado de Rick también son determinantes para comprender su accionar. Sería bueno tener más de esto para los otros protagonistas.

Ya sabemos quiénes eran los zombies que lo acompañaban y cómo terminaron así.

4. ¿SALVAR EL MUNDO?

No queda claro. Si hay un científico y un militar que dicen que van a salvar al mundo, ¿por qué nadie le pregunta cómo? Al parecer muy ensimismados con reencontrarse con sus familiares, parejas o amigos, o simplemente sobrevivir, ninguno hace la pregunta clave. ¿Tendrá verdaderamente la solución? ¿Podrá vivir para lograrlo? Habrá que esperar a la quinta temporada que desde ya nos deja estas preguntas: ¿por qué los residentes de Terminus quieren mantener a Rick y compañía con vida pero capturados? ¿Esa pila de huesos es de humanos? Muchos juegan con la idea de que estas nuevas personas sean caníbales.

Atención al minuto 0:38 de esta edición de un fan.