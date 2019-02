"The Walking Dead": los zombis regresan este domingo a la pantalla chica

El último episodio de "The Walking Dead" terminó dejando atónita a su audiencia. En él se vio a Michonne y Magna pelear contra unos zombis que tenían la capacidad de hablar, un hecho sin precedentes en la historia. Este domingo, a tres meses de la emisión de aquel capítulo, por fin los fanáticos podrán conocer su desenlace gracias a que se estrena la segunda parte de la novena temporada.

El regreso de la ficción se da en medio de buenas noticias para los fanáticos de la saga: AMC acaba de renovar la serie por una décima temporada, así que el universo posapocalíptico en el que los sobrevivientes luchan contra zombis tiene para rato.

La noticia se veía venir. El año pasado, Josh Sapan, director ejecutivo de AMC Networks, declaró al portal de la revista "The Hollywood Reporter": "[Este] es un universo y tenemos el plan de gestionarlo durante la próxima década o más". Su palabra es respaldada con hechos.

Aun así, la noticia sorprendió a sus seguidores y a quienes están atentos a los problemas de ráting de la serie. Pero aun cuando es verdad que su audiencia ha bajado en los últimos años, la producción sigue siendo un éxito. De hecho, es una de las más vistas en Estados Unidos, si a las estadísticas sumamos el que "The Walking Dead" haya sido la serie más pirateada del 2018, según la web Torrent Freak.



A PASO SEGURO

A la cadena AMC no le temblará la mano y hará los cambios necesarios para que los próximos capítulos de "The Walking Dead" sean un éxito. Lo demostró el año pasado cuando no dudó en dejar ir a Andrew Lincoln –actor que dio vida al personaje protagónico Rick Grime–, no sin antes asegurar su presencia en las cintas que sobre este universo planean publicar a futuro.



De forma similar, decidieron cambiar de puesto al ex showrunner Scott M. Gimple y poner en su lugar a la guionista Angela Kang. Fue ella quien reveló en Instagram que la décima temporada de la serie se estrenará en octubre de este año.



Hasta el momento, según informó "Variety", se sabe que la trama de la décima entrega cambiará su enfoque y se concentrará en destacar las historias de los villanos de la ficción. Todo indica, sin embargo, que los cambios ya se verán desde el capítulo que se estrenará este domingo. Según se supo, poco a poco se revelará la identidad de Los Susurradores, grupo de personas que sobreviven camufladas en la piel de los muertos vivientes.

DATOS Y FECHAS DE "THE WALKING DEAD"

​La primera parte de la novena temporada terminó el 25 de noviembre del 2018, con la emisión del octavo capítulo.



La segunda se estrenará este domingo a las 9 p.m. Se podrá ver por Fox Premium Series y la aplicación Fox Play.



Ha trascendido que la décima temporada llegará en octubre de este año, aunque no hay fecha definida.