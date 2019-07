"The Witcher": todos los detalles del primer tráiler de la serie de Henry Cavill 

Netflix publicó hoy el primer tráiler de la serie "The Witcher", serie protagonizada por Henry Cavill con la que esperan ser la nueva "Game of Thrones".

►"The Witcher": el primer tráiler de la serie protagonizada por Henry Cavill

►"The Witcher": Netflix revela el aspecto de la fiel compañera de Geralt de Rivia en la serie

Basada en las novelas y cuentos del escritor polaco Andrzej Sapkowski, la serie seguirá las aventuras del cazador de monstruos Geralt de Rivia (Cavill). Modificado mediante mágia para tener capacidades sobrehumanas, nuestro protagonista se verá envuelto contra su voluntad en los conflictos del Continente.

Geralt de Rivia trabaja cazando monstruos por dinero. (Foto: Netflix)

-El Continente-

El video de casi 2 minutos de duración nos adelanta algunos elementos que veremos durante los 8 capítulos de la primera temporada de la serie. Constituida por varios reinos de humanos, el Continente de las novelas estaba envuelto en una maraña de juegos políticos y punjas por el poder, en el que no solo participaban los nobles, sino también los poderosos cabales de magos.

Aretuza, la academia mágica para jóvenes hechiceras. (Foto: Netflix)

La situación se ve complicada por los conflictos con los elfos, siendo estos los habitantes originales de la tierra donde se desarrolla la trama, fueron masacrados y subyugados por los humanos. Grupos guerrilleros como los Scoia'tael (Ardillas) juegan un papel importante en los libros, por lo que podemos esperar que también lo hagan en la serie.

Los elfos fueron los primeros habitantes del Continente. (Foto: Netflix)

El imperio de Nilfgaard es el otro gran motor de conflicto en la historia. Un militarista e implacable fuerza que conquista o destruye los reinos que se le oponen.

El imperio de Nilfgaard busca conquistar el resto de los reinos. (Foto: Netflix)

-Los personajes-

En el video se puede ver a Geralt no solo haciendo lo que mejor sabe hacer: cazar monstruos, sino que también enfrentándose a humanos, dándo crédito a que la frase por la que se guía esta temporada es "los peores monstruos son aquellos que creamos".

El pasado de la hechicera Yennefer será explorado en la serie. (Foto: Netflix)

El tráiler también dio bastante importancia al pasado de la hechicera Yennefer de Vengerberg (Anya Chalotra), interés amoroso de Geralt, el cual es solo mencionado rápidamente en las novelas de Sapkowski. También se muestra lo que parece ser Aretuza, la academia mágica para jóvenes hechiceras.

Ciri es la heredera de varios legados y será buscada por varios grupos. (Foto: Netflix)

La princesa de Cintra, Cirilla Fiona Elen Riannon (Freya Allan), más conocida como Ciri, parece ser el punto central del conflicto entre varios grupos. Heredera de un linaje muy especial, la joven será encargada a Geralt por la que parece ser su abuela, la reina Calanthe, luego de la conquista de su reino por Nilfgaard.

La conquista del reino de Cintra por Nilfgaard será parte importante de la trama. (Foto: Netflix) El Comercio

A pesar de que la mayoría de los conflictos son causados por humanos (y elfos), el tráiler también nos mostró a Geralt enfrentándose con una araña gigante. El escenario también muestra que la serie se acordó de los desconcertantes efectos que causan los brebajes de los 'witcher', al presentar los ojos de Cavill completamente negros.

Los efectos de los brebajes que usan los 'witcher'. (Foto: Netflix)

En general, la serie parece ser al menos una interesante adaptación al mundo de "The Witcher". Si esta será la respuesta de Netflix a "Game of Thrones", solo queda esperar y ver... aunque todavía la fecha de salida no ha sido revelada, por lo que cuánto tendremos que esperar también está en duda.