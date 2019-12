“The Witcher” se estrena este 20 de diciembre en Netflix, por eso te contamos todo lo que necesitas saber antes de ver la serie basada en las obras de la saga de Geralt de Rivia de Andrzej Sapkowski.

La ficción creada por Lauren Schmidt se rodó en países de Europa del este, incluyendo Polonia, asimismo, en zonas occidentales de este mismo continente. Pero la mayor parte de la filmación se realizó en la Isla de La Palma, una isla del océano Atlántico perteneciente a la Comunidad Autónoma de Canarias (España).

Henry Cavill es el encargado de protagonizar “The Witcher” junto a Freya Allan como Ciri, Anya Chalotra como Yennefer de Vengerberg, Anna Shaffer como Triss Merigold, Joey Batey como Jaskier, Jodhi Mayo como Calanthe, Björn Haraldsson Hlynur como Eist Tuirseach, Raquel Amegashie como Driada, entre otros.

1. ¿QUIÉN ES GERALT DE RIVIA?

Geralt es hijo de la hechicera Visenna y Korin, un guerrero que apareció en el libro “Camino sin retorno”, donde se cuenta la historia del encuentro de ambos. Poco después de su nacimiento, su madre lo abandonó en la “Escuela del Lobo”, más conocida como la Orden de los Brujos que se encuentra en Kaedwen.

Desde muy pequeño fue entrenado para convertirse en un brujo y, gracias a la Prueba de las hierbas, logró conseguir las mutaciones que le otorgaron fuerza, velocidad, resistencia, curación y habilidades sobrehumanas. Finalmente, gracias a su gran desempeño, fue seleccionado para una prueba de mutágenos adicional. Él ha sido el único que ha sobrevivido a estos experimentos y su cabellera blanca lo demuestra.

Henry Cavill interpreta a Geralt de Rivia en “The Witcher" (Foto: Netflix)

2. LOS VIDEOJUEGOS

Los videojuegos del mismo nombre fueron desarrollados por el estudio polaco CD Projekt Red, el primero fue estrenado en 2007, el segundo cuatro años después y en 2015 con la tercera entrega de la saga, ‘The Witcher 3: Wild Hunt’, la empresa de producción y desarrollo de videojuegos se posicionó entre los mejores estudios. Pero la serie de Netflix no está basada en los juegos, sino en algunos eventos de los libros.

3. ¿QUÉ ES UN WITCHER?

Un Witcher es un cazarecompensas, se trata de hombres sometidos a un arduo entrenamiento, expuestos a mutágenos tóxicos para combatir a la monstruosa amenaza surgida de la Conjunción. Los Brujos tienen fuerza, velocidad, resistencia y la capacidad de detectar la presencia de los monstruos.

Debido a que su principal preocupación es el dinero son odiados por prácticamente todas las especies del Continente.

4. ¿QUÉ ES EL CONTINENTE?

El Continente fue primero hogar de los gnomos, luego de los enanos, y posteriormente de los elfos. Estos últimos establecieron una relación pacífica con el mundo natural y el resto de razas, levantaron grandes ciudades y crearon una especie de trifecta que se conocería como las “Razas Antiguas”.

Aproximadamente 1.500 años antes de los eventos de “The Witcher”, una catástrofe conocida como la “Conjunción de las Esferas” provocó que monstruos de otras realidades paralelas llegaran a El Continente. Los humanos llegaron cinco siglos antes de la serie y aunque al inicio vivieron en paz eventualmente buscaron ampliar sus dominios y desataron una guerra con la finalidad de imponerse.

5. SINOPSIS

“The Witcher es una historia épica sobre el destino y la familia. Geralt de Rivia es un cazador de monstruos solitario que lucha por encontrar su lugar en un mundo en el que a menudo la gente se muestra más malvada que las bestias. Pero cuando el destino le lleva hasta una poderosa hechicera y una joven princesa con un peligroso secreto, los tres deberán aprender a caminar juntos por un continente cada vez más volátil”.

6. HENRY CAVILL ES GERALT DE RIVIA

Netflix anunció la producción de su serie en el 2017 y no se reveló más información por mucho tiempo, hasta hace unos meses. A través de su cuenta personal, Lauren S. Hissrich, escritora de series como “The Defenders” y “Daredevil”, anunció en junio que pronto estarían haciendo el casting para su nueva serie: “The Witcher”.

En agosto de este mismo año, Henry Cavill fue entrevistado por IGN demostrando su gran fanatismo por la franquicia. No solo estaba jugando “The Witcher 3” nuevamente, sino que había comenzado a leer todos los libros de Andrzej Sapkowski para conocer más de la saga.

7. NO SE PARECE A “GAME OF THRONES”

“The Witcher” ha sido comparada con “Game of Thrones”, pero la guionista Lauren S. Hissrich señaló las diferencias en una entrevista con Variety. “Una de las cosas divertidas que tenemos en The Witcher es que no está basada en ningún periodo histórico específico. La mayoría de las obras de fantasía están pensadas como algo medieval, pero The Wticher se sitúa en un periodo sin concretar y en un lugar indefinido”.

8. HENRY CAVILL CAMBIÓ LA VOZ DE GERALT

A mitad de las grabaciones Henry Cavill le dio una voz diferente a Geralt. “Con la voz que utilicé inicialmente, Lauren quería que mantuviera mi acento natural, pero no sentí que tuviera el suficiente empaque cuando lo estaba haciendo”, dijo el actor de 36 años a Digital Spy.

El interprete contó que al darse cuenta de que había grabado una escena con una voz distinta a la que había usado con anterioridad se dirigió a Hissrich y le dijo: “Mira, esto es lo que he hecho. En primer lugar, perdona, y en segundo lugar, me encanta, ¿qué te parece? Estoy muy contento de haberlo hecho porque para mí es una representación potente de lo que Geralt es. Un modo de hacer mucho más con mucho menos”.