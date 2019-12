A unos días del estreno de “The Witcher”, Netflix liberó tres nuevos cortos que se enfocan en el rol que cumplirán cada uno de los personajes en la nueva serie.

En estos tres nuevos videos, Henry Cavill, Anya Chalotra y Freya Allan presentan a sus respectivos personajes antes del lanzamiento de la serie el 20 de diciembre de 2019 por Netflix.

Los nuevos avances dan una pista del objetivo que tendrá cada personaje en la trama. Mientras Geralt se centra en el destino, Yennefer se ve envuelta por la ambición y el poder. Por último, la Princesa Cirilla deberá encontrar a Geralt para que sea la pieza principal de su futuro.

Sobre The Witcher

La historia está basada en la exitosa serie de libros de fantasía,"The Witcher" es una aventura épica sobre destino y familia. La anticipada serie original de Netflix se centra en el famoso cazador de monstruos, Geralt of Rivia, protagonizado por Henry Cavill.

En el mundo de “El Continente”, los humanos, elfos, hechiceros, gnomos y monstruos pelean por sobrevivir y prosperar, y en donde el bien y el mal no se identifican fácilmente.

Henry Cavill (Mission Impossible - Fallout, Justice League) encabeza el reparto de la saga “The Witcher”, interpretando el papel de Geralt of Rivia, acompañado de actores principales, Anya Charlotra (The ABC Murders, Wanderlust) como Yennefer y Freya Allan (The War of the Worlds, Into The Badlands) como Ciri.

Otros talentos previamente anunciados incluyen a Jodhi May (Game of Thrones, Genius) como Calanthe, Björn Hlynur Haraldsson (Fortitude) como Eist, Adam Levy (Knightfall, Snatch) como Mousesack, MyAnna Buring (Ripper Street, Kill List) como Tissaia, Mimi Ndiweni (Black Earth Rising) como Fringilla, Therica Wilson-Read (Profile) como Sabrina, y Emma Appleton (The End of The F**king World) como Renfri, Eamon Farren (The ABC Murders, Twin Peaks) como Cahir, Joey Batey (Knightfall, Strike) como Jaskier, Lars Mikkelsen (House of Cards, Sherlock) como Stregobor, Royce Pierreson (Wanderlust, Judy) como Istredd, Maciej Musiał (1983) como Sir Lazlo, Wilson Radjou-Pujalte (Jamillah & Aladdin, Dickensian) como Dara, y Anna Shaffer (Harry Potter) como Triss.