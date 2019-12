“The Witcher” es la nueva apuesta de Netflix que promete convertirse en un fenómeno internacional. La nueva serie de fantasía, protagonizada por Henry Cavill, estrenó su primera temporada este viernes 20 de diciembre y rápidamente llamó la atención de los usuarios por las escenas de acción, las actuaciones y el trabajo de producción.

Basada en las novelas del escritor polaco Andrzej Sapkowski, la franquicia alcanzó popularidad mundial gracias a los videojuegos de CD Projekt Red. Y ahora es llevada a la pantalla gracias a Netflix, que ya confirmó la segunda entrega de la serie de fantasía.

Henry Cavill es Geralt de Rivia (Foto: Netflix)

La primera temporada de “The Witcher” consta de ocho episodios de una hora cada uno y acaparó la atención de todo el mundo. Henry Cavill es el encargado de protagonizar la serie, junto a Freya Allan como Ciri, Anya Chalotra como Yennefer de Vengerberg, Anna Shaffer como Triss Merigold, Joey Batey como Jaskier, Jodhi Mayo como Calanthe, Björn Haraldsson Hlynur como Eist Tuirseach, Raquel Amegashie como Driada, entre otros.

La serie de Netflix, creada por Lauren Schmidt, se rodó en países de Europa del este, incluyendo Polonia, asimismo, en zonas occidentales de este mismo continente. Pero la mayor parte de la filmación se realizó en la Isla de La Palma, una isla del océano Atlántico perteneciente a la Comunidad Autónoma de Canarias (España).

Ambientada en un rico mundo de fantasía, la historia gira en torno a tres figuras clave: Geralt de Rivia, mientras intenta en vano alejarse de la política del continente; Yennefer de Vengerberg, una campesina con la espalda torcida que se convierte en una poderosa hechicera; y Cirilla, una joven princesa con un importante destino.

Tráiler de The Witcher

¿QUIÉN ES QUIÉN EN LA NUEVA SERIE DE NETFLIX? PERSONAJES Y ACTORES

Los primeros ocho episodios de “The Witcher” presentan muchos personajes con los que los fanáticos de los libros y juegos estarán familiarizados, como el amigo bardo de Geralt, Jaskier, y la astuta mentora de Yennefer, Tissaia de Vries. Aquí están las personas que conocerás en la primera temporada de la serie, y los actores que las interpretan.

GERALT DE RIVIA- HENRY CAVILL

Brutalmente entrenado y experimentado desde la infancia, Geralt de Rivia es un brujo, un asesino de monstruos errante a sueldo, cuyas mutaciones genéticas le dan mayor fuerza, agilidad y sentidos, así como una vida prolongada y algunas habilidades mágicas.

Geralt afirma ser indiferente a la política e incluso a las nociones del bien y el mal, trabajando por la moneda en lugar del honor. Sin embargo, a pesar de la reputación de los brujos de no tener emociones, se niega a matar criaturas inteligentes (excepto en defensa propia) y tiene algunos otros puntos débiles.

Henry Cavill es mejor conocido por interpretar a “Superman en Man of Steel”, “Batman vs Superman: Dawn of Justice” y “Justice League”. También protagonizó The Man From UNCLE y Mission: Impossible - Fallout.

Henry Cavill es Geralt de Rivia (Foto: Netflix)

CIRI- FREYA ALLAN

Ciri, cuyo nombre completo es Cirilla Fiona Elen Riannon, es la princesa de Cintra y fue criada desde muy joven por su abuela, la reina Calanthe, y el druida de Cintra, Mousesack.

Al haber crecido en un castillo, inicialmente es ingenua sobre el mundo, pero muestra fuerza cuando las circunstancias la obligan a situaciones peligrosas. Ciri tiene un gran destino que de alguna manera está vinculado a Geralt.

La actriz Freya Allan, que interpreta a este personaje, actuó como invitada en Into the Badlands y también apareció en la reciente adaptación de la miniserie de la BBC War of the Worlds.

Freya Allan interpreta a Ciri en “The Witcher”. (Foto: Netflix)

YENNEFER DE VENGERBERD- ANYA CHALOTRA

Nacida con una columna y una mandíbula retorcidas, Yennefer vive una vida miserable y maltratada como hija de un criador de cerdos, hasta que un día la poderosa hechicera Tissaia de Vries le compra a su padre.

Las habilidades mágicas latentes de Yennefer le ganaron un lugar en Aretuza, una academia para entrenar a mujeres jóvenes a convertirse en hechiceras, con la intención de que finalmente la coloquen en una corte real.

Yennefer sufre mucho de las cicatrices emocionales de su infancia, y su magia es alimentada por esta emoción.

Este personaje es interpretado por la actriz Anya Chalotra, quien también apareció en la serie BBC / Netflix Wanderlust, y en la miniserie de Hercule Poirot The ABC Murders.

Anya Chalotra interpreta a Yennefer De Vengerberg en “The Witcher”. Foto: Netflix.

PERSONAJES SECUNDARIOS

Eamon Farren como Cahir: también conocido como el Caballero Negro, Cahir es un guerrero nilfgaardiano que ha sido acusado de capturar a Ciri.

Jodhi May como Calanthe: también conocida como la Leona de Cintra, Calanthe es la abuela de Ciri y una reina que ama el campo de batalla.

Wilson Radjou-Pujalte como Dara: un niño que vive en el bosque a las afueras de Cintra y se hace amigo de Ciri.

Shaun Dooley como Foltest: El rey de Temeria, quien le encarga a Triss Merigold una importante misión.

Mimi Ndiweni como Fringilla: una de las hechiceras en formación de Yennefer.

Björn Hlynur Haraldsson como Eist: el segundo esposo de Calanthe y el abuelo de Ciri a través de ese matrimonio.

La primera temporada de “The Witcher” contará con ocho episodios de una hora cada uno. Foto: Netflix

Royce Pierrson como Istredd: Un mago que desarrolla una relación cercana con Yennefer.

Joey Batey como Jaskier : Un bardo mujeriego que se considera un amigo cercano de Geralt (le guste o no a Geralt).

Adam Levy como Mousesack: el druida real de Cintra, que ayudó a criar y proteger a la joven Ciri.

Emma Appleton como Renfri: una princesa exiliada a la que Geralt conoce en la ciudad de Blaviken.

Lars Mikkelsen como Stregobor: un mago tortuoso que se sienta en el Consejo de Magos con Tissaia.

MyAnna Buring como Tissaia de Vries: miembro del Consejo de Magos y uno de los rectores de Aretuza, Tissaia es poderosa y despiadada.

Anna Shaffer como Triss Merigold: una bruja talentosa que se cruza con Geralt.