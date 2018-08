"The Witcher": los scripts de casting de serie de Netflix se filtraron

La serie "The Witcher" se trata de uno los proyectos más esperados por los seguidores de los videojuegos y por los suscriptores de Netflix. Se filtró a Reddit los scripts de casting del personaje Yennefer y de otros.



Es probable que ninguna de las escenas que se han filtrado llegue a salir y solo sirvan para ir moldeando el personaje, sin embargo, nos da una idea de la química que tendrán los personajes.

Una de las escenas filtradas muestra a Geralt y Yennefer preparándose para un baile. Según se puede revisar en Reddit, han logrado hacer un buen trabajo capturando la relación lúdica y a veces complicada de los personajes.



La otra escena filtrada de la nueva serie de Netflix "The Witcher" es entre Yennefer y el rey.

Las líneas de casting son diálogos que los actores deben aprender antes de la audición. No son, necesariamente, línea reales o parte del programa, eso dijo la productora ejecutiva Lauren Schmidt Hissrich sobre "The Witcher.

"¿Recuerdas cuando dije que los scripts de audición se filtran? No se preocupen porque no son escenas reales o escenarios o incluso historias de la serie", dijo Schmidt Hissrich. "Sucedió. Como sabíamos que pasaría. No te preocupes. Todo está bien en el Witcher mundo", agregó.



Cuando un fan del videojuego expresó su malestar por parte del diálogo, la productora lo defendió diciendo que estos textos están hechos para evocar reacciones emocionales específicas de los actores. "Ego, celos, confianza, dolor, placer. Necesitamos ver el espectro completo. Nos inclinamos lejos de escenarios reales, para no estropear. Confía en mí ", indicó.



La primera temporada "The Witcher" se estrenará en Netflix recién y muy posiblemente en el 2020. Actualmente, se encuentran filmando en Europa del este. "Son ocho episodios, cada uno con una duración de una hora, reveló Hissrich en abril.



Lauren Schmidt Hissrich ha escrito y coproducido las series de superheroes "The Defenders" y "Daredevil" para Netflix.