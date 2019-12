“Game of Thrones” puede haber terminado en mayo de este año, pero el agujero por llenar el vacío que dejó el show de HBO será una pelea tan fiera como la batalla contra los Caminantes Blancos. Netflix ya ha presentado su participante con “The Witcher”, serie protagonizada por Henry Cavill (“Man of Steel”) que promete combinar lo mejor de la acción y fantasía en un paquete compacto de ocho capítulos de una hora.

► “The Witcher”: lo que debes saber antes de ver la serie de Netflix con Henry Cavill

Pocos títulos de fantasía han alcanzado la popularidad de “The Witcher”, o “Wiedźmin” en su natal polaco. Basada en las novelas del autor Andrzej Sapkowski, cuenta la historia de un cazador de monstruos Geralt de Rivia quien viaja por el Continente en búsqueda de moneda y desafíos. Su vida errante cambia cuando su destino se cruza con el de la hechicera Yennefer (Anya Chalotra) y el de la princesa Cirilla (Freya Allan), mejor conocida como Ciri, la heredera del caído reino de Cintra.

► “El señor de los anillos”: Morfydd Clark es elegida como Galadriel para serie de Amazon

La saga de “The Witcher” consiste en siete libros publicados entre 1992 y 1999. Inicialmente popular solo en Europa, su notoriedad se extendió alrededor del globo con la salida de un videojuego en 2007 por la entonces desconocida compañía CD Projekt. Los sucesivos “The Witcher 2: Assassins of Kings” (2011) y sobre todo “The Witcher 3: Wild Hunt” (2015) se encargaron de elevar esta saga a la fama mundial.

Cabe señalar que la serie de Netflix no es la primera adaptación de “The Witcher” a la televisión. Ya en 2001 se lanzó una película titulada “The Hexer” y un año después una serie de televisión de 13 capítulos bajo el mismo título. Ambas fueron mal recibidas por la crítica, incluyendo Sapkowski, quien señaló que solo podía describir estas producciones “con una sola palabra, que aunque es obscena, es corta”.

La adaptación de Netflix felizmente corre mejor suerte. Dejando de lado el orden cronológico por la claridad, los ocho capítulos utilizan historias de los libros “El último deseo” y “La espada del destino”, introduciéndonos orgánicamente a cada uno de los tres personajes principales.

Anya Chalotra como la hechicera Yennefer en "The Witcher". (Foto: Netflix)

Sobre los actores no puedo más que elogiar las interpretaciones de Chalotra como Yennefer y de Allan como Ciri. La primera al mostrar el lado más vulnerable de la usualmente estoica y fría hechicera, describiendo sus inicios como una novicia en Aretuza, un periodo no explorado mucho en las novelas o los videojuegos.

Allan también hace una buena actuación como Ciri, presentando la vulnerabilidad de la joven heredera frente tras el saqueo de su reino, pero también dando un vistazo de la determinación que tanto caracterizará a su personaje en futuras historias.

Freya Allan interpreta a la princesa Cirilla, heredera del caído reino de Citra y poseedora de un poder misterioso. (Foto: Netflix)

Tenemos sentimientos más ambivalentes sobre Henry Cavill como Geralt de Rivia. Si bien es evidente que el actor ha hecho su máximo esfuerzo en el papel, incluyendo pasar tiempo en el traje de ‘witcher’ fuera del escenario para que se vea más usado, su apariencia no deja de contrastar con la imagen que ya tenía formada de Geralt a partir de las novelas y los videojuegos, más al estilo de Clint Eastwood que el apuesto actor inglés.

Si hay otra cosa por elogiar de la serie son sus escenas de peleas. Frenéticas y emocionantes, estas permiten al espectador sentirse en medio de la acción, o al menos admirar la buena coreografía.

Los escenarios y los diseños de los monstruos también muestran el dinero invertido por Netflix en esta producción, no dejando nada de envidiar a otros proyectos televisivos de HBO como “Game of Thrones” y, más recientemente, “Watchmen”.

Netflix se ha mostrado confiado de “The Witcher” y ya ha ordenado la producción de una segunda temporada de la serie. Por lo pronto su confianza no parece estar infundada, y aunque es muy pronto para determinar si esta serie alcanzará alguna vez la popularidad de la que estuvo ambientada en Westeros, igual te recomendamos darte un paseo por el Continente de “The Witcher”, te podría gustar.

También te puede interesar

► “Los Simpson” cumple 30 años: ¿En qué momento se jodió Springfield?

► Disney y patrimonio de Michael Jackson resuelven demanda sobre documental

► Junior Silva sobre su personaje de “Al fondo hay sitio”: “Tendría que ser tonto para odiarlo”

► Emma Watson se reunió con sus excompañeros de elenco de “Harry Potter” por Navidad

► Anahí de Cárdenas se corta el cabello y envía potente mensaje: “¡La mujer maravilla no tiene nada que yo no tenga!”