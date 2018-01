"The X Files": ¿Compra de Fox por Disney afectará la serie?

"The X Files" ha sido noticia esta semana no solo dentro de la pantalla, sino fuera; por el eventual futuro de la serie si Fox desea continuarla, ya que no estaría presente el elenco original. A esto hay que sumarle las declaraciones del creador sobre una compra multimillonaria que dio que hablar en diciembre.

En entrevista con Collider Chris Carter, creador y productor general de "The X Files", fue consultado si preferiría hacer una nueva temporada o una tercera película de la saga de ciencia ficción.

"Es una buena pregunta. Yo pienso con certeza que podría haber más 'X Files'. (…) Ahora mismo, 20th Century Fox ha sido vendida a Disney, así que creo que hay demasiadas preguntas y ninguna respuesta hacia mí sobre el futuro de la serie", indicó.

Como se sabe, Disney compró casi todos los bienes y propiedades intelectuales de Fox en cine y TV por más de US$ 52.000 millones, incluyendo historias como "Deadpool", "X Men", "Cuatro Fantásticos", "Firefly" y "X Files".

Y aunque Disney estuviera de acuerdo en hacer más historias de "The X Files" para cine o TV, Gillian Anderson ya dijo que esta temporada marca el adiós de Scully, lo cual evita que Chris Carter considere continuar la historia (aunque Fox podría hacerlo con otros escritores).

Carter: "No continuaría (la historia sin Gillian). Para mí, 'The X Files' es Mulder y Scully. No lo haría (sin ambos). Ese no es mi 'X Files'".

DATO

Puedes ver nuevos episodios de "The X Files" todos los miércoles por la noche en el canal Fox básico.