La verdad sigue allá afuera y muchos fanáticos se plantean la posibilidad de descubrirla durante la emisión este miércoles del que podría ser el último episodio de la saga "The X Files". Sin embargo, parece que el expediente aún no está cerrado del todo.

Tras la rotunda negación de Gillian Anderson para seguir dando vida a la mítica doctora Scully en una eventual nueva temporada, Chris Carter (creador y productor de la serie) afirmó que "la idea de hacer la serie sin ella [Anderson] no es algo que haya considerado”.

Sin embargo, en declaraciones recientes al portal Den of Geek, el padre de la serie parece haber reconsiderado su afirmación previa: "Creo que habrá más X Files. Ellos aún no han cerrado el gabinete, aún hay más historias por ser contadas. No son los mismos X Files sin Mulder y Scully. En el mismo aliento, queda aún mucha vida en el programa. Creo que aún no hemos visto el final", dijo.

De producirse una doceava temporada, Carter podría recurrir a un plan similar al que desarrolló en la temporada 8, cuando David Duchovny se ausentó del elenco y solo retornó luego para cerrar 2 episodios.

Al ser interrogado sobre si ya hay una idea clara sobre cómo remplazar a Anderson, Carter indicó: "No lo tengo, pero he trabajado en esto por un año. Estoy cansado y no quiero pensar en eso ahora".

Fox aún no ha confirmado una tercera temporada de "The X Files", que sería la número 12 de la serie. Aunque las calificaciones han alcanzado mínimos en la serie, siguen siendo respetables con más de 3 millones de espectadores sintonizando los episodios más recientes de acuerdo con las clasificaciones de Live + Same Day.

"The X Files" conserva menos de la mitad de los espectadores que promedió para la temporada 10, poniendo aún en duda su futuro más aún sin una de sus estrellas.