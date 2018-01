"The X Files": creador habla de la posible salida de Gillian Anderson

Chris Carter, creador, productor y guionista de "The X Files" afirmó en una entrevista abierta brindada a Reddit (puedes consultarla aquí) que no se ha planteado la continuidad de la serie sin uno de sus protagonistas. Esto tras las declaraciones de Gillian Anderson, una de las estrellas de la historia, de no querer continuar en el programa.

"Para mí el show siempre ha sido con Mulder y Scully. La idea de hacer el show sin ella (Anderson) no es algo que haya tenido que considerar", destacó luego de ser consultado por las recientes declaraciones de la actriz que afirmaba que la temporada 11 será el adiós a su personaje.

La temporada tendrá como punto principal el capítulo 10 denominado "William's Struggle" que dará por cerrado el círculo de los 4 episodios principales de los últimos dos 'revival' ( 16 episodios). Aunque no quiso revelar más detalles sobre el posible adiós a Mulder y Scully, afirmó que "deberán sentarse y ver el final de la temporada muy cuidadosamente".

También indicó que dentro del soundtrack de la nueva temporada incluirá una canción de David Duchovny y al ser consultado sobre cómo definiría la temporada 11 en tres palabras indicó "No confíes en nadie".