A propósito del estreno del primer episodio de la undécima temporada de "The X Files", te dejamos las preguntas que han generado atención de los fanáticos y tendencias en redes sociales.

Atención: esta nota contiene spoilers. Si todavía no has visto la nueva entrega de "The X Files" y no quieres saber detalles de la trama del capítulo de estreno, no sigas leyendo.

1. ¿Quién es realmente el padre de William?

Una de las escenas más impactantes de "My Struggle III" devela detalles sobre el origen de William. En las escenas finales, el fumador le responde a Skinner: "Yo soy el padre. William es mi hijo". Para poner en contexto a la audiencia hacen alusión al capitulo 15 de la séptima temporada, "En Ami", cuando Scully realiza un viaje con el fumador. Sin embargo, ¿es realmente su hijo biológico o solo se le atribuye la participación científica? En una reciente entrevista con Entertainment Weekly, el creador de la serie Chris Carter afirmó: "Él es el padre en un sentido figurado. No es el padre real. Él no la violó, él la impregnó con la ciencia".

2. Si "My Struggle II" fue solo una visión de Scully, ¿es realmente posible que todos los eventos puedan pasar?

El primer capítulo de la nueva temporada plantea que todo lo que vimos en el capítulo anterior fue parte de una conexión especial entre Scully y su hijo. Así, de cierta manera todo lo que podría desatar el virus espartano es inminente. Los roles entre escéptico y creyente se intercambian, ahora es Mulder quien al escuchar el relato de Scully se niega a creer. Conforme avanza el episodio y con cada detalle desarrollado, Mulder acepta que William es parte central en todo el plan y Scully tiene razón.



3. ¿Cómo saben el fumador y Mónica de la comunicación telepática entre Scully y su hijo?

Al final de las visiones de Scully vemos un rostro no familiar, un joven que también estaría presentando súbditos dolores de cabeza. Intuimos que es William pero como todo en "The X Files", nada está confirmado. Incluso así, Scully revela que las visiones que tiene no son suyas sino de William quien intenta comunicarse con ella a modo de advertencia. Lo que no queda claro es cómo el fumador y Reyes lo saben. ¿Será solo porque William es un superhumano creado por ADN alienígena?



4.¿Por qué Mónica Reyes se vuelve aliada del fumador?

Aunque en la temporada anterior vimos a Mónica como su aliada, también intuimos que su personaje era ambiguo pues incluso se acercó a Scully para comentarle que ella era una de las elegidas y por lo tanto inmune al virus espartano al igual que su hijo. Gracias a esta revelación, Scully pudo generar una vacuna. Sin embargo, en esta nueva temporada Mónica recibe la misión de encontrar a Willian y evitar que Mulder y Scully puedan ubicarlo antes. ¿Quedará algún rasgo bueno en la agente Reyes o ya es parte fundamental del equipo de colonización en aras de salvar su vida?



5. ¿Aceptará Skinner el trato del fumador?

El fumador se acerca a Skinner para ofrecerle inmunidad ante el virus si decide traicionar a la humanidad. Además, le pide ubicar a William y evitar que sus padres lo hagan antes. "My Struggle III" es ambiguo y aún no conocemos de qué lado se encuentra el director adjunto.



6. ¿Por qué Scully confió en Spender para salvar a William?

Un personaje especial retorna a "The X Files". Spender, el medio hermano de Mulder, regresa para revelar que fue el encargado de hacer que William permanezca seguro y darlo en adopción. A costa de su propia vida, regresa para hablar con Scully y finalmente le da los nombres de la familia que lo adoptó: Los Van de Kamp. ¿Qué motivó a Scully a confiar en él? Esta parte tampoco ha sido detallada.

EL DATO

"The X Files", temporada 11.

Horario: 10:00 p.m. en FOX (canal y app para móviles).

La serie clásica está disponible en Netflix.