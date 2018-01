Millones de fans en todo el mundo asumieron por años que William, hijo de la agente Dana Scully (Gillian Anderson) en la serie “The X Files”, también era hijo de Fox Mulder (David Duchovny). El más reciente episodio puso en duda esa idea.

Como se aprecia en “The X Files” 11x01 (“My Struggle III”), el Fumador habla con Walter Skinner sobre William, quien vive en la clandestinidas. En el episodio Scully dice que su hijo es la clave para salvar la vida de Mulder.

La lógica es que, por compatibilidad biológica, las células de William ayudarán a que Mulder sea inmune a la epidemia de Spartan, virus que el Fumador busca extender por todo el mundo. Solo que un problema surge.

El Fumador dice ser padre de William.

El Fumador le dijo a Skinner que, por medio de la ciencia, impregnó a Scully años atrás (temporada 7, 1999), sin que ella diera su consentimiento. Y durante todos estos años la agente asumió que Mulder era el padre.

Las reacciones en redes sociales sobre la noticia no se hicieron esperar. En líneas generales Chris Carter, creador de la serie, habría traicionado a los fans con la revelación. En entrevista con el portal EW, el productor aclaró algunas dudas.

EW: "¿Así que el parentesco de William ha sido parte de tu plan desde 1999?"

Carter: "Sí. Pero, por supuesto, si 'The X Files' nunca hubiera vuelto, nunca habríamos explorado el tema".

EW: "Cuando el Fumador dice que es el padre de William, ¿Es literalmente su padre, de manera biológica? ¿Con el ADN?"

Carter: "No. Es el padre figurativo si es que no es el biológico. No violó a Scully, la impregnó con ciencia".

DATO

Puedes ver nuevos episodios de “The X Files” todos los miércoles por la noche en Fox.