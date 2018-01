"The X Files": 5 misterios que hasta ahora la serie no ha sabido resolver

Luego de 25 años de su primera transmisión, la verdad sigue allí afuera para "The X Files" y muchos de los seguidores de la serie aún esperan múltiples respuestas del lado paranormal y de la evolución en la relación de los personajes que captaron nuestra atención en la década de los noventa.

Aunque en el 2016 la serie regresó con 6 episodios en un evento especial muchos aspectos de la mitología siguen aún sin resolver. Por ello, antes del estreno mundial de la que podría ser la última temporada, te recordamos las preguntas pendientes:

1.¿QUÉ PASÓ CON EL PLAN DE COLONIZACIÓN ALIENÍGENA?

Durante 9 temporadas, "The X Files" nos mantuvo pendientes de la colonización extraterrestre, evento que tenía al 22 de diciembre de 2012 como fecha prevista. Sin embargo, esto no sucedió y en la décima temporada Mulder nos reveló que todo podría haberse tratado de una farsa organizada por el gobierno a cargo de la “la gran conspiración” siempre vigente en la serie. Así, en los últimos segundos de la última temporada, vemos una gran nave sobre la carretera en medio de la dispersión de un virus alienígena que ataca a la población.

2. ¿QUIÉN ESTÁ EN LA MISTERIOSA NAVE?

El final de la décima temporada de "The X Files" nos dejó con la seguridad que la serie debía regresar para esclarecer la trama. ¿La nave marcará el inicio de la colonización o simplemente apunta a una nueva abducción?. ¿Vendrán los hombres grises para tomar posesión del planeta o para ayudarnos?



3. ¿PODRÁ SOBREVIVIR MULDER AL VIRUS ESPARTANO?

Gracias al fumador y a Mónica Reyes descubrimos que solo aquellos humanos con ADN modificado en su sistema podrán sobrevivir a los efectos del virus. Por su parte, Mulder se negó a pactar con el fumador y rechazó inmunidad al virus. Sin embargo es rescatado casi inconsciente por el agente Miller, ambos esperan a Scully quien llega con el suero hecho a base de sus propios anticuerpos y sintetizado con su sangre. Aunque en la sexta temporada vimos cómo experimentaron con Mulder y supusimos que él tenía ADN modificado, muchas dudas quedan aún sin respuesta.



4. ¿QUÉ PASÓ CON WILLIAM?

En "My Struggle II", último episodio de la temporada 10 de "The X Files", vemos a Mulder atacado por un virus alienígena y luchando por su vida. Mientras que Scully, protegida por la mutación de su ADN, solo espera poder salvarlo con las células madre de su hijo William, a quien dio en adaptación hace 14 años. ¿Será él un factor determinante para salvar el planeta del virus?

Ya en la temporada 10 recibimos algunas alusiones a su dolorosa pérdida, las interrogantes abundan: ¿dónde estuvo estos quince años y por qué Scully indica que solo sus células madres puedes salvar a Mulder? Carter, creador de la serie, brindó nuevas pistas de lo que se viene y adelantó que William, el hijo desaparecido de Mulder y Scully, será el centro de esta nueva temporada.



5. ¿MULDER Y SCULLY VOLVERÁN A RETOMAR SU RELACIÓN DE PAREJA?

Mulder fue abducido al tiempo que Scully descubre que estaba embarazada en "Requiem", el episodio final de la séptima temporada. A su retorno en "Existence", de la temporada 8 de "The X Files", intercambiaron un beso mientras cargaban a William. Al final de la temporada 9, en "The True", Scully saca a Mulder de prisión y se embarcan juntos en un viaje.

En el final de la película "I Want To Belive" (2008) vemos a Mulder y Scully partiendo de vacaciones en un velero, tratando de alejarse de la oscuridad. Desafortunadamente, en la décima temporada la relación se torna más compleja y descubrimos que la pareja se distanció y ya no viven juntos. ¿Será la última vez que los veremos? ¿Podrán sobrevivir y retornar su relación en caso encuentren a su hijo?

EL DATO

"The X Files", temporada 11.

Estreno el 3 de enero a las 10:00 p.m. en FOX (canal y app para móviles).

La serie clásica está disponible en Netflix.