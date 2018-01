"The X Files" volvió: ¿Cómo le fue en el ráting?

El regreso de "The X Files" es el acontecimiento televisivo del mes en todo el mundo, por lo cual se esperaron altos rátings. El episodio, que impactó al mundo por la revelación sobre el hijo de Scully, ya tiene cifras de audiencia.

Como indica The Hollywood Reporter, el episodio 1 de la temporada 11 de "The X Files" fue visto por 5.2 millones de personas en Estados Unidos (1.4 puntos en la demografía clave, de 18 a 49 años). Esta cifra representa una disminución considerable si se le compara con el estreno de la temporada 10 en 2016.

"My Struggle", primer episodio del 'revival' en 2016, fue visto por 16.19 millones de personas solo en Estados Unidos. Esta cifra fue alta no solo por la expectativa, sino porque el episodio se emitió inmediatamente después de un importante partido de fútbol americano.

El miércoles último a Fox le fue mejor en audiencias con "911", serie nueva sobre emergencias que se emitió después de "The X Files" y que fue vista por 6.81 millones de espectadores.

De otro lado, se mantuvo en la cima de su franja horaria el estreno de los nuevos episodios del reality "The Amazing Race" (CBS), con 7.31 millones de espectadores; le siguió "The Blacklist" (NBC) con 6.01 millones y lo nuevo de "The Goldbergs" con 5.84 millones (ABC).

DATO

Puedes nuevos episodios de "The X Files" cada miércoles por la noche en el canal Fox básico.