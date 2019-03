"This Is Us" regresa este viernes con el estreno de su tercera temporada por Fox Premium. El drama estadounidense que sigue la vida de la familia Pearson liberó sus 16 primeros episodios por la App de Fox, revelando su segunda parte completa el próximo 5 de abril.

En los nuevos episodios, se muestra al trío de hermanos transitando nuevos caminos mientras celebran su cumpleaños No. 38. Toda la familia vive momentos decisivos en sus vidas: Kate (Chrissy Metz) y Toby (Chris Sullivan) buscan alternativas para tener familia, Randall (Sterling K. Brown) y Beth (Susan Kelechi Watson) comienzan el proceso de adopción de Deja (Lyric Ross), y Kevin (Justin Hartley) comienza una relación con Zoe (Melanie Liburd), mientras vuelan a Vietnam para entender la trayectoria del servicio militar de Jack (Milo Ventimiglia).

Esta nueva temporada de "This Is Us" presenta nuevas situaciones de los personajes como la lucha de Kate, la ansiedad de Randall, la superación de Kevin, revelando la verdadera intimidad de la familia Pearson.

► Mira el tráiler aquí:

"This Is Us" sigue la vida de los hermanos Kevin (Justin Hartley), Kate (Chrissy Metz) y Randall (Sterling K. Brown), apodados los "big three", y mediante flashbacks a su infancia, de sus entonces jóvenes padres Jack (Milo Ventimiglia) y Rebecca (Mandy Moore).

Desde hoy, un episodio de la tercera temporada de "This Is Us" se revelará cada viernes por FOX Premium Series. Sin embargo, los primeros 16 capítulos ya están disponibles en la aplicación.