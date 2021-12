Netflix. Amazon Prime Video. Crunchyroll. Disney+. Paramount+. HBO Max. Y ahora, Star+. Hay tantas plataformas de streaming y tantas series y películas originales para ver allí que estar al día con todas es casi imposible. Así como también lo es, para el común de las personas, pagar todos esos servicios de entretenimiento. Pero hay quienes, además de pagar algunos canales de streaming, también pagan televisión por cable. Y estos servicios, a su vez, tienen sus propias plataformas de streaming.

¿Tienes Movistar Play o DirecTV GO? Si es así ¿Cuál fue la última serie que viste en esa plataforma? A propósito, recopilo algunos contenidos por los que tal vez ya pagas, pero que duermen a la espera de ser vistos.

Movistar Play

Su catálogo de series y películas peruanas es el más nutrido del streaming. Allí están “La gran sangre” y “Lobos de mar” por el lado de la televisión; mientras que en cine están los clásicos “Pantaleón y las visitadoras”, “Tinta roja” y “Mariposa negra”; así como las más contemporáneas “El candidato” y “Casos complejos”.

Pero otra veta que Movistar ha explorado es el de las series clásicas. Allí están, listos para consumo, el melodrama “Candy Candy”, al que le dedicamos un justo análisis hace meses; “Matrimonio con hijos”, la familia más disfuncional pero más creíble de la historia de la TV; y también el anime “Detective Conan”, que sigue a un escolar experto en resolver los casos más complicados.

DirecTV GO

El servicio de streaming de DirecTV también tiene sus exclusivos, aunque no van por el lado de las series y películas peruanas. Allí están la serie británicas “Vigil”, un thriller que pone a las autoridades militares bajo escrutinio. También está “Miss Scarlet and The Duke”, que sigue a una talentosa mujer en la era victoriana que es, además, la mejor detective.

También tiene series documentales exclusivas, como “Epstein’s Shadow: Ghislaine Maxwell”; que sigue a la confidente del empresario y abusador sexual que cometió suicidio en 2019 mientras estaba en prisión; así como “The Reagans”, aclamada producción que explora el gobierno de Ronald Reagan, que marcó la década de los 80 en Estados Unidos.

