Las grandes producciones cinematográficas mantienen cautivado al público con propuestas cada vez más arriesgadas, originales e impactantes. Cada año, la cartelera se renueva con películas que luchan por romper récords en la industria.

A medida que la taquilla aumenta con películas basadas en grandes cómics, 2021 se perfila como uno de los años más importantes en el cine si esta tendencia continúa.

El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) tendrá cuatro películas por estrenar, mientras que DC Comics tendrá un trío de películas esperadas por el público.

Marvel vs DC Comics. Foto: AP

No cabe duda que el 2021 será un año muy emocionante para los fanáticos de las producciones basadas en superhéroes. Sin mencionar que varios títulos de Marvel que llegan al servicio de transmisión de Disney + también se encuentran en el MCU.

En esta “guerra” cinematográfica los más beneficiados son los amantes de estas producciones. A continuación, te mostraremos las siete películas de Marvel y DC Comics que se lanzarán en 2021 en orden cronológico.

1. “Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos”: (“Shang-Chi y The Legend of the Ten Rings”) se estrenará el 12 de febrero de 2021.

Protagonizada por Simu Liu, Shang-Chi presentará al Maestro de Kung Fu al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Podría ofrecer vínculos con la trilogía de Iron Man, ya que pone al mandarín “real” en primer plano, con Tony Chiu-Wai Leung haciendo el papel.

Es la tercera película en la Fase 4 del UCM y está dirigida por Destin Daniel Crettin en un guion de Dave Callaham. La película se filmará en Australia.

Shang-Chi y The Legend of the Ten Rings se lanzarán el 12 de febrero de 2021. Foto: AP

2. “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”: se estrenará el 7 de mayo de 2021.

La secuela del Doctor Strange seguirá al ‘Hechicero Supremo’, años después de la película original de 2016. Elizabeth Olsen repetirá su papel de Bruja Escarlata, ya que en la serie de Disney Plus, WandaVision será el nexo con esta película.

Scott Derrickson regresa para dirigir esta película que promete ser la primera película "aterradora" en el UCM, aunque todavía está clasificada como PG-13.

Doctor Strange en el multiverso de locura llegará a los cines el 7 de mayo de 2021. Foto: AP

3. “The Batman”: se estrenará el 25 de junio de 2021.

El título de la película puede cambiar, pero su elenco no lo hará. Con Robert Pattinson en el papel principal, nombres como Colin Farrell, Zoe Kravitz, Andy Serkis, Paul Dano, Jayme Lawson y Jeffrey Wright completan la lista de grandes actores que participarán en la cinta.

La especulación apunta que será una adaptación del cómic ‘The Long Halloween’, una popular historia de DC Comics escrita por Jeph Loeb. La película va a ser dirigida por Matt Reeves.

The Batman está programado para llegar a los cines el 25 de junio de 2021. Foto: AP

4. “Spider-Man 3”: se estrenará el 16 de julio de 2021.

Se espera que esta sea la última película de Spider-Man en el UCM antes de que Sony lo lleve a su propio universo cinematográfico.

Después de Spider-Man: Far From Home, la película debería continuar luego de que la identidad de Peter Parker fuera revelada al mundo. El resto del elenco aún no ha sido revelado. Spider-Man 3 será dirigido por Jon Watts.

Spider-Man 3 está programada para llegar a los cines el 16 de julio de 2021. Foto: AP

5. “Escuadrón Suicida”: se estrenará el 6 de agosto de 2021.

Con James Gunn en la dirección, “The Suicide Squad” utilizará algunos de los actores de la película original de 2016, pero no servirá como secuela.

Al mismo tiempo, no será un reinicio, según declaró el productor Peter Safran. Margot Robbie, Joel Kinnaman, Jai Courtney y Viola Davis regresan a sus respectivos papeles.

La película agrega a la mezcla Nathan Fillion, Michael Rooker, Pete Davison, Flula Borg, Steve Agee, Sean Gunn, John Cena e Idris Elba.

El Escuadrón Suicida está programado para llegar a los cines el 6 de agosto de 2021. Foto: AP

6. “Thor: Love and Thunder”: se estrenará el 5 de noviembre de 2021.

Thor regresa al UCM después de “Avengers: Endgame” como el primer personaje en obtener una cuarta película.

Chris Hemsworth, Tessa Thompson y Natalie Portman protagonizarán la película que adaptará los cómics The Mighty Thor de Jason Aaron. En esa historia, Jane Foster tendrá el poder del Dios del Trueno.

Thor: Love and Thunder llegará a los cines el 5 de noviembre de 2021. Foto: AP

7. “Black Adam”: se estrenará el 22 de diciembre de 2021.

Después de años de estar en desarrollo y tener a Dwayne Johnson como el protagonista, Black Adam reveló como luciría en la película.

“Black Adam, cómo comienza, comienza como un villano”, dijo Johnson a ComicBook.com. “Entonces, se convierte en un antihéroe. Y luego podría convertirse en un héroe o nosotros no”. Se espera que la película entre en producción en el verano de 2020. “Black Adam” está destinado a ser dirigido por Jaume Collet-Serra.