Loki regresa. Uno de los personajes más queridos del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) tendrá su propia serie que estará disponible desde este 9 de junio a través de Disney+ y abarcará lo que pasó con él tras el final de “Avengers: Endgame”.

Con motivo del próximo estreno de la serie, Disney realizó una conferencia de prensa donde participó El Comercio. En el evento estuvieron presentes miembros del elenco como Tom Hiddleston (Loki), Wunmi Mosaku (Hunter-15), Owen Wilson (Mobius) y Gugu Mbatha-Raw (Ravonna Renslayer); así como los productores Kevin Feige, Michael Waldron y Kate Herron.

El actor que interpreta a Loki empezó contando que, tras enterarse que su personaje tendría su propio show, sintió una combinación de deleite y sorpresa. “Estaba muy emocionado por la idea”, dijo Tom Hiddleston. Mencionó que tras su muerte en “Avengers: Infinity War” sintió que no habría futuro para el hermano de Thor, pero después de “Avenger: Endgame” se dio cuenta que había dudas por resolver.

Asimismo, Loki ha sido percibido por el público como un personaje incomprendido. Ante ello, Tom Hiddleston afirmó que le gusta que Loki sea parte de todo aquello que le es familiar. “Thor no está cerca y Asgard se ve como una distancia lejana”.

Asimismo, Hiddleston reconoce que Loki –a través de las seis películas en las que ha participado- ha tenido que aprender a identificarse. “¿Qué hace Loki a Loki? Hay algo auténtico en el centro de él. ¿Es capaz de crecer? ¿Es capaz de cambiar? Debido a su experiencia en TVA, da muchos detalles sobre quién podría ser”.

Sobre su trabajo al interpretar a Loki en Marvel, Tom Hiddleston se siente afortunado de seguir en MCU y que haya nuevos aspectos del personaje del cual puede aprender. “Creo que es un personaje de enorme tamaño y nunca se ha sentido la misma experiencia”, destacó.

Por su parte, los ejecutivos destacaron que la oportunidad de hacer una serie sobre Loki se dio durante la grabación de “Avengers: Endgame”. “La gente dijo que habíamos olvidado a Loki, que solo había desaparecido. Hicimos esperar al público mientras coordinábamos qué haríamos en el show”, declaró Kevin Feige.

Una de las sorpresas dentro del elenco es el actor Owen Wilson, recordado por su participación en películas de comedia y que dará su salto a las series de acción. “Es emocionante ser parte de esto (...) No me tomó mucho tiempo decidir (aceptar el papel)”. Asimismo agradeció a Tom Hiddleston por explicarle pacientemente el universo de MCU. “Me permitió hacer preguntas y creo que eso fue importante y ayudó a la dinámica cuando empezamos a grabar las escenas”.

Gugu Mbatha-Raw y Wunmi Mosaku también ingresan al Universo Cinematográfico de Marvel. “Yo no sabía que estaba postulando a ´Loki´. Recibí una llamada en medio de la noche y me dijeron que ya era parte (de la serie)”, recordó Mosaku. Por su parte, Gugu recalcó que “se siente una gran presión cuando entras a MCU”.

La historia completa de Loki estará disponible desde este miércoles 6 de junio a través de Disney+ en todo el mundo.

