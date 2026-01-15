Así luce Sophie Turner como ‘Lara Croft’ en la nueva serie de “Tomb Raider”

Prime Video reveló la primera imagen oficial de Sophie Turner caracterizada como ‘Lara Croft’ en la nueva serie de “Tomb Raider”, una de las producciones televisivas más esperadas basadas en la popular franquicia de videojuegos. El adelanto marca el inicio formal del proyecto y ha generado una gran expectativa.

En la imagen compartida en redes sociales, Turner aparece con un traje fiel al personaje original, que incorpora elementos memorables como la vestimenta funcional, el equipo de exploración y una pose desafiante que evoca la nostalgia de aquellos que conocen al personaje.

De esta manera, Sophie Turner se convertirá en la nueva actriz que asumirá el rol de ‘Lara Croft’. Anteriormente, Angelina Jolie interpretó al personaje en dos películas (2001 y 2003), mientras que Alicia Vikander la encarnó en el reboot de 2008.

La serie de “Tomb Raider” es desarrollada por Phoebe Waller-Bridge, reconocida creadora y guionista, quien lidera esta adaptación televisiva con un enfoque contemporáneo, pensado para expandir el universo narrativo de ‘Lara Croft’ más allá del cine y los videojuegos.

El rodaje de la producción ya se encuentra en marcha y contará con un elenco internacional que incluye a actores de amplia trayectoria, lo que refuerza la apuesta de Prime Video por convertir la serie en uno de sus títulos insignia dentro del género de acción y aventuras.

Aún no se revelan mayores detalles del título.

Aunque todavía no se ha confirmado una fecha oficial de estreno para la serie de “Tomb Raider”, pero se prevé que llegue a la plataforma Prime Video entre finales de 2026 e inicios de 2027, dependiendo del avance del rodaje y la postproducción.