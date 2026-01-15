Así luce Sophie Turner como ‘Lara Croft’ en la nueva serie de “Tomb Raider”

Escuchar
Prime Video reveló la primera imagen oficial de Sophie Turner caracterizada como ‘Lara Croft’ en la nueva serie de “Tomb Raider”, una de las producciones televisivas más esperadas basadas en la popular franquicia de videojuegos. El adelanto marca el inicio formal del proyecto y ha generado una gran expectativa.

