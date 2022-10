Los fanáticos de “And Just Like That” obtienen más detalles sobre la temporada 2 y esto incluye a un nuevo miembro en el elenco. Se trata de Tony Danza, quien llegará a la serie para interpretar al padre de Che Díaz.

El actor estadounidense de 71 años de edad se encargó de difundir la noticia sobre su nuevo personaje en el reboot de “Sex And The City” a través de las redes sociales.

Danza es conocido por su papel de Tony Micelli en la exitosa serie de ABC “¿Quién manda a quién?, en donde actuó al lado de estrellas como Alyssa Milano durante ocho temporadas. Recientemente coprotagonizó la película de Hulu “Darby Harper Wants You To Know”, que se estrenará en diciembre.

En marzo de este año se confirmaron los rumores y se conoció que la serie que trae de vuelta a Carrie, a Miranda y a Charlotte (Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis) tendrá una segunda entrega.

La serie de HBO Max contó con 10 episodios y mostró la vida del grupo de amigas, sin Samantha Jones (el personaje de Kim Cattrall), quienes ahora ya rondan los 50 años de edad.