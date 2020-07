“Dark”, “Game of Thrones” y “El Joker” encabezan el top 31 de series y películas mejor calificadas por los usuarios de IMDB, la mayor base de datos de cine en Internet, en la última semana de junio y primera de julio.

En cuanto a la serie alemana, que estrenó su tercera y última temporada el 27 de junio, esta cuenta con 8.8 puntos de 10. Mientras la serie protagonizada por Emilia Clarke y Lena Headey, con 9.3.

En el rubro cine, la aclamada “Joker” protagonizada por Joaquin Phoenix lidera la lista junto a “The Dark Knight” de 2008.

Sin más preámbulo, a continuación, el top 31 de las mejores series y películas, según la prestigiosa página de reseñas cinematográficas Internet Movie Database, más conocida como IMDb.

”El club de la pelea” - Nota 8.8

Un empleado de oficina insomne y un creador de jabones pueden formar un club de lucha clandestino que evoluciona hacia algo mucho, mucho más. Protagonistas: Brad Pitt y Edward Norton. Director: David Fincher.

“Volver al futuro” - Nota 8.5

Marty McFly, un estudiante de secundaria de 17 años, es enviado accidentalmente treinta años al pasado en un viaje en el tiempo DeLorean inventado por su amigo cercano, el excéntrico científico Doc Brown. Protagonistas: Michael J. Fox , Christopher Lloyd , Lea Thompson. Director: Robert Zemeckis

“Pulp Fiction” - Nota 8.9

La vida de dos sicarios de la mafia, un boxeador, un gángster y su esposa, y un par de bandidos comensales se entrelazan en cuatro historias de violencia y redención. Protagonistas: John Travolta , Uma Thurman , Samuel L. Jackson . Director: Quentin Tarantino.





“El hombre invisible” - Nota 7.1

Cuando el abusivo ex de Cecilia se quita la vida y le deja su fortuna, sospecha que su muerte fue un engaño. A medida que una serie de coincidencias se vuelven letales, Cecilia trabaja para demostrar que está siendo cazada por alguien que nadie puede ver. Protagonistas: Elisabeth Moss. Director: Leigh Whannell

PUESTO 27 - “Friends” - Nota 8.9

La vida personal y profesional de seis amigos de veinte a treinta años que viven en Manhattan. Protagonistas: Jennifer Aniston , Courteney Cox , Lisa Kudrow... Creadores: David Crane, Marta Kauffman.

“El señor de los anillos-La comunidad del anillo” - Nota 8.8

Un manso Hobbit de la Comarca y ocho compañeros emprenden un viaje para destruir el poderoso Anillo Único y salvar a la Tierra Media del Señor Oscuro Sauron. Protagonistas: Elijah Wood , Ian McKellen , Orlando Bloom. Director: Peter Jackson

“Jojo Rabit” - Nota 7.9

Un niño del ejército de Hitler descubre que su madre está escondiendo a una niña judía en su casa. Protagonistas: Roman Griffin Davis , Thomasin McKenzie , Scarlett Johansson. Director: Taika Waititi





“El lobo de Wall Street” - Nota 8.2

Basado en la historia real de Jordan Belfort , desde su ascenso a un corredor de bolsa rico que vivió la vida alta hasta su caída que involucra el crimen, la corrupción y el gobierno federal. Protagonistas: Leonardo DiCaprio , Jonah Hill , Margot Robbie. Director: Martin Scorsese





“Uncut Gems” - Nota 7.5

Con sus deudas en aumento y los coleccionistas enojados acercándose, un joyero de Nueva York que habla rápido arriesga todo con la esperanza de mantenerse a flote y con vida. Protagonistas: Adam Sandler Director: Benny Safdie , Josh Safdie





“Forrest Gump” - Nota 8.8

Las presidencias de Kennedy y Johnson, los eventos de Vietnam, Watergate y otros eventos históricos se desarrollan a través de la perspectiva de un hombre de Alabama con un coeficiente intelectual de 75, cuyo único deseo es reunirse con su novia de la infancia. Protagonistas: Tom Hanks , Robin Wright , Gary Sinis Director: Robert Zemeckis.





“Chernobyl” - Nota 9.4

En abril de 1986, una explosión en la central nuclear de Chernobyl en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se convierte en una de las peores catástrofes provocadas por el hombre. Protagonistas: Jessie Buckley , Jared Harris. Director: Craig Mazin





“El Padrino” - Nota 9.2

El viejo patriarca de una dinastía del crimen organizado transfiere el control de su imperio clandestino a su reacio hijo. Protagonistas: Marlon Brando , Al Pacino , James Caan Director: Francis Ford Coppola

“The gentleman” - Nota 7.9

Un expatriado estadounidense intenta vender su altamente rentable imperio de la marihuana en Londres, provocando conspiraciones, planes, sobornos y chantaje en un intento de robarle su dominio. Protagonistas: Matthew McConaughey, Charlie Hunnam Director: Guy Ritchie

“Ford v. Ferrari” - Nota 8.1

El diseñador de automóviles estadounidense Carroll Shelby y el conductor Ken Miles luchan contra la interferencia corporativa y las leyes de la física para construir un revolucionario auto de carreras para Ford para derrotar a Ferrari en las 24 Horas de Le Mans en 1966. Protagonistas: Matt Damon, Christian Bale Director: James Mangold

“Interestelar” - Nota 8.6

Un equipo de exploradores viaja a través de un agujero de gusano en el espacio en un intento por garantizar la supervivencia de la humanidad. Protagonistas: Matthew McConaughey , Anne Hathaway , Jessica Chastain. Director: Christopher Nolan

“La casa de papel” - Nota 8.4

Un grupo inusual de ladrones intenta llevar a cabo el robo más perfecto de la historia española: robar 2.400 millones de euros de la Royal Mint de España. Protagonistas: Úrsula Corberó , Álvaro Morte , Itziar Ituño. Creador: Álex Pina.

“The Dark Night” - Nota 9.0

Cuando la amenaza conocida como el Joker causa estragos y caos en la gente de Gotham, Batman debe aceptar una de las mayores pruebas psicológicas y físicas de su capacidad para luchar contra la injusticia. Protagonistas: Christian Bale , Heath Ledger , Aaron Eckhart. Director: Christopher Nolan.





“Stranger Things” - Nota 8.8

Cuando un niño desaparece, su madre, un jefe de policía y sus amigos deben enfrentar fuerzas terroríficas sobrenaturales para poder recuperarlo. Protagonistas: Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Winona Ryder. Creadores: Matt Duffer , Ross Duffer.





“Había una vez en Hollywood” - Nota 7.7

Un desvanecido actor de televisión y su doble se esfuerzan por alcanzar la fama y el éxito en los últimos años de la Edad de Oro de Hollywood en 1969 en Los Ángeles. Protagonistas: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie. Director: Quentin Tarantino.

“Avengers Endgame” - Nota 8.4

Después de los devastadores eventos de Avengers: Infinity War (2018), el universo está en ruinas. Con la ayuda de los aliados restantes, los Vengadores se reúnen una vez más para revertir las acciones de Thanos y restablecer el equilibrio en el universo. Protagonistas: Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo. Director: Anthony Russo, Joe Russo.





“Innception” - Nota 8.8

Un ladrón que roba secretos corporativos mediante el uso de la tecnología para compartir sueños tiene la tarea inversa de plantar una idea en la mente de un CEO. Protagonistas: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page. Director: Christopher Nolan





“Avengers Endgame” - Nota 7.7

Cinco años después de los eventos de The Last of Us, Ellie se embarca en otro viaje a través de una América postapocalíptica en una misión de venganza contra los seguidores de un misterioso culto. Protagonistas: Troy Baker, Ashley Johnson. Director: Neil Druckmann





“1917” - Nota 8.3

6 de abril de 1917. Mientras un regimiento se reúne para librar una guerra en el territorio enemigo, dos soldados son asignados para competir contra el tiempo y entregar un mensaje que evitará que 1.600 hombres caminen directamente hacia una trampa mortal. Protagonistas: Dean-Charles Chapman, George MacKay. Director: Sam Mendes

“The Shawshank Redemption” - Nota 9.3

Dos hombres encarcelados se unen durante varios años, encontrando consuelo y eventual redención a través de actos de decencia común. Protagonistas: Tim Robbins, Morgan Freeman. Director: Frank Darabont.









“Game of Thrones” - Nota 9.3

Nueve familias nobles luchan por el control de las tierras de Poniente, mientras que un antiguo enemigo regresa después de estar inactivo durante milenios. Protagonistas: Emilia Clarke, Peter Dinklage , Kit Harington. Creadores: David Benioff , DB Weiss.

“Breaking Bad ” - Nota 9.5

Un maestro de química de la escuela secundaria diagnosticado con cáncer de pulmón inoperable recurre a la fabricación y venta de metanfetamina para asegurar el futuro de su familia. Protagonistas: Bryan Cranston , Aaron Paul , Anna Gunn. Creadores: Vince Gilligan.





“Parasite” - Nota 9.3

La codicia y la discriminación de clase amenazan la relación simbiótica recién formada entre la acaudalada familia Park y el indigente clan Kim. Protagonistas: Kang-ho Song, Sun-kyun Lee, Yeo-jeong Jo. Director: Bong Joon Ho

“Joker” - Nota 8.5

En Gotham City, el comediante con problemas mentales Arthur Fleck es ignorado y maltratado por la sociedad. Luego se embarca en una espiral descendente de revolución y crímenes sangrientos. Este camino lo pone cara a cara con su alter ego: el Joker. Protagonista: Joaquin Phoenix Robert De Niro. Director: Todd Phillips









“Knives Out” - Nota 7.9

Un detective investiga la muerte de un patriarca de una familia excéntrica y combativa. Protagonistas: Daniel Craig , Chris Evans , Ana de Armas. Director: Rian Johnson

“Dark” - Nota 8.8

Una saga familiar con un toque sobrenatural, ambientada en una ciudad alemana, donde la desaparición de dos niños pequeños expone las relaciones entre cuatro familias. Protagonistas: Louis Hofmann, Karoline Eichhorn, Jördis Triebel. Creadores: Baran bo Odar, Jantje Friese.









