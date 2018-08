"True Detective" busca la redención con el tráiler de su temporada 3

"True Detective" vuelve con nueva historia y nuevo elenco en el mismo canal de siempre. Tras una temporada severamente criticada, HBO quiere darle una nueva (y tal vez última) oportunidad de redimirse. La historia ya tiene tráiler.

Disponible en los canales oficiales de HBO, el tráiler de "True Detective" temporada 3 muestra al detective Wayne Hays (Mahershala Ali) en tres momentos de su vida. Él se siente acosado por el misterio de un secuestro doble en los años 80.

"Antes de que me conocieras, no me asustaba mucho. Eso no era un temor para mí. Las cosas que he visto, las cosas que sé, no harían nada más que causar daño. Mi cerebro entero es un montón de piezas faltantes", dice Wayne en el adelanto.

Creada por Nic Pizzolatto, "True Detective" recibió críticas favorables en su primera temporada, que contó con el protagonismo de Matthew McConaughey y Woody Harrelson; los cuales interpretaron a investigadores de la policía encargados de atrapar a un asesino en serie.

La segunda temporada, que contó con Colin Farrell, Rachel McAdams y Taylor Kitsch, no cosechó igual éxito, sino todo lo contrario. Acumuló múltiples críticas desde su primer episodio, las cuales fueron escuchadas por el canal. De ahí que HBO esperara unos años antes de relanzar la serie, que esta vez cuenta con el apoyo de David Milch, creador de "Deadwood" y 'maestro' de Pizzolatto.

"True Detective" temporada 3 llega en enero por HBO.