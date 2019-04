"Umbrella Academy": Netflix confirma segunda temporada  con este video

Netflix ha confirmado la renovación de la serie "Umbrella Academy" con un video en redes sociales, donde señalan que la "disfuncionalidad continúa".

Asimismo, indicaron que la segunda entrega de Netflix de "Umbrella Academy" contará con 10 episodios que se empezarán a filmarse este verano en Toronto, Canadá.

Ellen Page (The White Violin), Tom Hopper (Space Boy), David Castañeda (The Kraken), Emmy Raver-Lampman (The Rumor), Robert Sheehan (The Seánce), Aidan Gallagher (Number Five) y Justin Min (The Horror), regresarán a “Umbrella Academy”, pero los nuevos actores que se sumarán al reparto se anunciarán posteriormente.

“The Umbrella Academy” relata la historia de una familia disfuncional de superhéroes formada por el multimillonario Reginald Hargreeves, quien los adoptó.

Las diferencias entre los hermanos se hicieron evidentes durante su infancia; sin embargo, tras el fallecimiento de su padre, afrontaran sus problemas personales para finalmente conocer el motivo de la muerte de Reginald Hargreeves.