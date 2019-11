Alma Winograd-Diaz (Rosa Salazar) es una ayudante de guardería de 28 años aburrida de su vida cotidiana que ve esta misma caerse a pedazos luego de que un accidente automovilístico le despertara poderes sobrenaturales, permitiéndose ver a su difunto padre (Bob Odenkirk) y manipular el tiempo.

► “Marianne”: cuando no puedes huir del horror de tu pasado | RESEÑA

Pero esta no es la única revelación que Alma sufre al inicio de la serie, ya que su padre le pide investigar su muerte décadas antes, que él asegura fue un asesinato, y le encomienda la misión de resolver el misterio y cambiar lo sucedido.

(Imagen: Amazon Prime Video)

Esa es la premisa de “Undone”, una intrigante serie de Amazon Prime Video creada por Raphael Bob-Waksberg y Kate Purdy (“BoJack Horseman”) que explora la maleabilidad de la realidad y la de nuestras percepciones del tiempo, así como la muy natural inclinación humana de querer corregir nuestros errores.

► “The Morning Show”: Jennifer Aniston y una telenovela en tiempos del #MeToo | RESEÑA

Si bien Salazar y Odenkirk destacan en la serie, los demás actores no se quedan tan atrás, completando el elenco con Angelique Cabral como Becca Winograd-Diaz, la hermana menor de Alma; Constance Marie como Camila Diaz, la madre de ambas; y Siddharth Dhananjay como Sam, el novio de Alma.

Con solo ocho capítulos de media hora, la primera temporada es un frenético viaje de principio a fin. La ambigüedad de la serie respecto a si Alma tiene realmente poderes o está sufriendo de esquizofrenia, enfermedad que su abuela también padecía, permite que sea una intrigante historia donde tanto el espectador como la protagonista no saben realmente cuál es la realidad.

Es aquí donde el segundo significado de “Undone” entra en juego, haciendo ahora referencia a la desarticulación de la propia Alma en lo que podría ser una crisis mental y los efectos que esta tiene en las personas de su entorno.

La elección de utilizar en la serie la poco conocida técnica de rotoscopia, donde se pinta sobre grabaciones de imágenes reales, es particularmente acertada, dándole un matiz de irrealidad adicional incluso a los elementos más mundanos y permitiendo algunos de los elementos gráficos más interesantes de los últimos años.

(Imagen: Amazon Prime Video)

La rotoscopia fue también utilizada en la cinta “A Scanner Darkly” (2006), otra producción con múltiples vueltas de tuerca que mantienen al espectador cuestionándose continuamente qué está pasando en realidad.

Probablemente no hay ninguna serie como “Undone” hasta la fecha. Y probablemente no tengamos una similar por mucho tiempo. Siendo así, si tienes acceso a Prime Video te animo a darle un intento. Y si no te gusta, quizás puedas despertar poderes para regresar en el tiempo y cambiar tu decisión.