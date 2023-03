Después de ser el leal empleado de los Maldini, Peter Mackey regresó a las Nuevas Lomas para anunciar que no volvería a trabajar para la casa de los Montalbán. Dicha noticia destrozó el corazón de Francesca Maldini, quien no pudo evitar llorar al enterarse.

El último viernes 3 de marzo, cuando se emitió el programa nos enteramos de una triste noticia, podría ser una de las más tristes de toda la serie. Y es que Peter se sinceró con Francesca y le comentó que su hijo Manolo le pidió viajar a Estados Unidos y rehacer su vida ahí, propuesta que aceptó, por lo que venía a despedirse.

Lo único que atinó a hacer la popular ‘Madame’ fue fingir estar feliz por él y despedirse, pero apenas este se retiró, no pudo evitar llorar y lamentarse que su mejor amigo y confidente de toda la vida no estará más para ella.

Los seguidores de la serie no tardaron en opinar sobre la salida del querido personaje: “AFHS no será lo mismo sin él”, “Espero que no lo saquen”, “Si se va la serie ya no la veré”, “Peter es una leyenda, tiene que quedarse”, “Sin él no tendría sentido sin su presencia”, fueron algunos de los comentarios que presentaron.