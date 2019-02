"Velvet Buzzsaw": ¿qué significa el final de la película de terror de Netflix?

Ya se encuentra disponible en Netflix la película "Velvet Buzzsaw", del director Dan Gilroy. La trama cuenta la historia del mundo de los artistas, críticos y de los coleccionistas de arte moderno, un mundo donde se mueven grandes cantidades de dinero y donde ¿el arte puede matar? La comedia de terror, protagonizada por Jake Gyllenhaal, Rene Russo y Toni Collette, está supeditada a la aparición de un artista desconocido que cambia la vida de muchas personas de su mismo círculo.

En esta nota hablaremos de diversas escenas de la película, así que si aún no ves el filme, es mejor que te alejes de este enlace y evites los siguientes SPOILERS, o en todo caso, suma más teorías a las conclusiones que habías sacado sobre "Velvet Buzzsaw".

Todo inicia con la muerte de Vetril Dease, un artista desconocido que dejó instrucciones precisas sobre sus obras. Él pidió que todo sea destruido tras su muerte, pero su vecina Josephina (Zawe Ashton) entra a su departamento y se roba todas las pinturas.

Aquí comienzan a desencadenarse una lista de muertes que al inicio nadie entiende, pero mientras pasan los minutos se llega a descubrir el pasado oscuro del artista. Y es que este enigmático personaje fue un asesino en serie y cada uno de sus terribles actos fueron relacionados con sus retratos.

Las pinturas están hechas con sangre y tejido pero no se llega a explicar si son del artista o de las víctimas que mató en el pasado. Lo que sí se sobreentiende es que los cuadros tienen un alma maligna que es capaz de controlar otras obras de arte para cometer los asesinatos.

¿Quiénes mueren en Velvet Buzzsaw?

Bryson (Billy Magnussen): Muere por causa de una pintura de unos monos, en la gasolinería donde se detuvo luego de que se incendiara su camiseta.



Dondon (Tom Sturridge): Muere colgado de una colorida corbata en el techo del cuadro vivo expuesto en su galería.



Gretchen (Toni Collette): Muere luego que uno de sus brazos quedara atrapado en la esfera multihuecos de Damrish (Daveed Diggs).



Josephina (Zawe Ashton): Muere por causa del arte barrial del colectivo de Damrish, presentado ante ella como una hermosa galería. Al final terminó retratada en el mural del club de barrio que odiaba.



Morf (Jake Gyllenhaal): Muere a causa del robot que criticó ferozmente en su sitio web. El hecho de que siempre tiene que haber arte presente para que las pinturas de Dease pudieran infectarlas, implica que el robot sí debía estar en las bodegas donde fue encontrado.



Rhodora (Rene Russo): Muere a causa de un tatuaje que tenía en la espalda que llamaba "Velvet Buzzsaw".



¿Cómo un tatuaje puede asesinar?

Es aquí donde explicaremos el final de "Velvet Buzzsaw", que ha dejado a muchos pensativos y sacando ciento de conclusiones.



Al final de la película vemos como Rhodora se deshace de todas sus obras de arte. Ella llega a entender que es el arte y su conexión con este la que la hace objetivo predilecto de la obra de Dease. Luego ella inventa su propia forma de arte al replicar la pintura en su cuarto, pero en realidad ella no se ha deshecho de todo el arte. Tiene uno en su cuerpo.



El tatuaje de Rhodora es una huella de su pasado rockero, y aunque quizás no es estéticamente bonito, sí tiene un significado emocional para ella. Muchos pensarán que este tatuaje no es precioso como una obra de arte pero es el símbolo de sus antiguos ideales, su juventud, y sobre todo sus errores lo convierten en uno.



Es así que las obras de Dease la asesinan a través de esa expresión de arte, ya que no hay razón para creer que Rhodora sobreviviría. La pintura sólo toma en cuenta las acciones, no las epifanías, ni las redenciones. Rhodora estaba condenada a morir por el provecho que sacó de las pinturas de Vetril Dease.