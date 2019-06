"Así nos ven", actores: ¿dónde viste antes a los actores de When They See Us?

Creada, coescrita y dirigida por Ava DuVernay, “Así nos ven” (“When They See Us” en su idioma original), retrata el caso de los ‘Cinco de Central Park’, Antron McCray, Kevin Richardson, Yusef Salaam, Raymond Santana y Korey Wise, cuatro jóvenes afroamericanos y uno latino, que fueron injustamente condenados por la violación y agresión a la banquera de inversiones blanca de 28 años Trisha Meili.

La miniserie de cuatro episodios se estrenó en Netflix el 31 de mayo y desde entonces ha recibido criticas positivas. Actualmente, cuenta con un 94% de 'frescura' en el agregador de críticas Rotten Tomatoes, que califica si una película es buena (fresca) o mala (podrida), mientras que el portal Metacritic le dio un puntaje de 87 basado en la opinión de más de 20 críticos profesionales.

Jharrel Jerome, Jovan Adepo, Michael K. Williams, Logan Marshall-Green, Joshua Jackson, Blair Underwood, Vera Farmiga, John Leguizamo, Felicity Huffman, Niecy Nash, Aunjanue Ellis y Kylie Bunbury son los protagonistas de “Así nos ven”, pero ¿dónde viste antes a estos actores?

ASANTE BLACKK / Kevin Richardson



Para Asante Blackk este es su primer papel principal.



Asante Blackk en "Así nos ven" (Foto: Netflix) Asante Blackk en "Así nos ven" (Foto: Netflix)

JUSTIN CUNNINGHAM / Kevin Richardson adulto



Cunningham interpretó al Dr. Kenneth Warner en la primera temporada de “Succession”.



CALEEL HARRIS / Antron Mccray

Caleel Harris, hermano menor de Curtis Harris (“The Haunted Hathaways”), se unió a Nickelodeon en 2015 y dio vida a AJ en “Blaze and the Monster Machines”, en 2016, prestó su voz a Clyde McBride hasta la tercera temporada de “The Loud House”. Además, interpretó a Duke en “Think Like a Man” y en su secuela “Think Like A Man Too”, a Sam en “Goosebumps 2” y a Henry Deaver en “Castle Rock”.



Caleel Harris en "Así nos ven" (Foto: Netflix) Caleel Harris en "Así nos ven" (Foto: Netflix)

JOVAN ADEPO / Antron Mccray adulto



Adepo es conocido por interpretar a Michael Murphy en la serie de HBO “The Leftovers” y por su papel de Cory Maxson en la adaptación cinematográfica de la obra de August Wilson, “Fences”.



ETHAN HERISSE / Yusef Salaam



Antes de interpretar a la versión adolescente de Yusef Salaam Herisse apareció en “Key & Peele” y “The Mindy Project”.



CHRIS CHALK / Yusef Salaam adulto



Chalk es conocido por interpreter al periodista Gary Cooper en “The Newsroom”, Marine Tom Walker en “Homeland”, y el asesino Jody Adair en “Justified”. También apareció en varios episodios de “Law & orden”, en “Gotham” como el joven Lucius Fox, en la película de 2013 “12 Years a Slave”, y la obra de Broadway de 2010 “Fences".



JHARREL JEROME / Korey Wise



Jerome es conocido por su papel en la película de 2016 de Barry Jenkins “Moonlight” y en la serie “Mr. Mercedes” donde interpretó a Jerome Robinson.



Jharrel Jerome en "Así nos ven" (Foto: Netflix) Jharrel Jerome en "Así nos ven" (Foto: Netflix)

MARQUIS RODRIGUEZ / Raymond Santana



Rodriguez apareció en la serie de superhéroes de Netflix y Marvel, “Iron Fist” y “Luke Cage”.



Marquiz Rodriguez en "Así nos ven" (Foto: Netflix) Marquiz Rodriguez en "Así nos ven" (Foto: Netflix)

FREDDY MIYARES / Raymond Santana adulto



En tanto, Miyares fue parte de programas como “Elementary” y “The Code”.



MARSHA STEPHANIE BLAKE / Linda McCray



Además de interpretar a la madre de Antron, Blake fue estrella invitada en “Law & orden”, “Ley y orden: Unidad de víctimas especiales”, “Elementary”, “Third Watch” y “The Good wife”. En 2015, se unió al elenco de la serie de Netflix, “Orange Is the New Black”, donde da vida a Berdie Rogers, asimismo, apareció en “Happyish”, “Getting On” y “The Blacklist”.



KYLIE BUNBURY / Angie Richardson



Bunbury trabajó como modelo hasta que consiguió su primer papel como Kathleen en “Days of Our Lives”, también pareció en “Prom”, “The Sitter” y “Under the Dome”. En 2016 protagonizó la serie dramática de Fox, “Pitch”.



AUNJANUE ELLIS / Sharonne Salaam



Ellis es conocida por sus papeles en películas como “Men of Honor”, “The Caveman's Valentine”, “Undercover Brother”, “Ray”, “The Express: The Ernie Davis Story”, “The Taking of Pelham 123” y “The Help”. La actriz de 50 años tuvo un papel regular en drama policial de ABC, “High Incident”, papeles recurrentes en “The Practice”, “True Blood” y “The Mentalist”. Desde 2015 hasta 2017, interpretó a Miranda Shaw en “Quantico”.



VERA FARMIGA / Elizabeth Lederer



Vera Farmiga es una actriz con nominaciones a los premios más importantes del mundo cinematográfico, pero su carrera empezó en 1998, con el drama “Return to Paradise”, años después se convirtió en la protagonista de la saga “El Conjuro”, donde interpreta a la médium y clarivident Lorraine Warren. Entre sus otras producciones están “The Manchurian Candidate”, “The Departed”, “Never Forever”, “The Boy in the Striped Pyjamas”, “Henry's Crime”, “Source Code”, “The Judge”, “Godzilla: Rey de los monstrous” y más.



Vera Farmiga en "Así nos ven" (Foto: Netflix) Vera Farmiga en "Así nos ven" (Foto: Netflix)

FELICITY HUFFMAN / Linda Fairstein



Huffman es mejor conocida por su papel como Lynette Scavo en la serie “Desperate Housewives”. En 2005 interpretó a una mujer transexual en la película independiente “Transamérica”, que le valió una nominación al premio Óscar. También protagonizó películas como “Reversal of Fortune”, “The Spanish Prisoner”, “Magnolia”, “Path to War”, “Georgia Rule”, “Phoebe in Wonderland”, “Rudderless”, y series como “American Crime”.



Felicity Huffman en "Así nos ven" (Foto: Netflix) Felicity Huffman en "Así nos ven" (Foto: Netflix)

JOHN LEGUIZAMO / Raymond Santana Sr.



John Leguizamo es conocido por interpretar a Luigi en la película “Super Mario Bros” y al gángster Benny Blanco en “Carlito's Way”, además de la voz de Sid el perezoso en la película animada “La era de hielo”.



NIECY NASH / Delores Wise



Nash es mayormente conocida por su papel como Deputy Raineesha Williams en la serie “Reno 911!” Además, apareció en “The Bernie Mac Show”, donde dio vida a la hermana de Bernie.



MICHAEL K. WILLIAMS / Bobby McCray



Williams interpretó a Omar Little en la serie de HBO “The Wire” y a Albert ‘Chalky’ White en la “Boardwalk Empire”. Uno de sus papeles más aclamados es el de Jack Gee, el marido de Bessie Smith en “Bessie”.