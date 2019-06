"Así nos ven", ¿tendrá temporada 2 en Netflix?

“Así nos ven” (“When They See Us” en su idioma original), la miniserie de Netflix que se estrenó el viernes 31 de mayo retrata la historia de los ‘Cinco de Central Park’. En sus cuatro episodios la producción creada, coescrita y dirigida por Ava DuVernay narran el caso de Antron McCray, Kevin Richardson, Yusef Salaam, Raymond Santana y Korey Wise, cuatro jóvenes afroamericanos y uno latino, que fueron injustamente condenados por la violación y agresión a la banquera de inversiones blanca de 28 años Trisha Meili.

Debido a la crítica positiva que recibió, por ejemplo, en Rotten Tomatoes consiguió 93% de aprobación, basado en 43 comentarios, con una calificación promedio de 8.33 / 10, y Metacritic le da un puntaje promedio de 87 sobre 100, basado en 23 críticas, los usuarios de la plataforma streaming se preguntan si “Así nos ven” tendrá segunda temporada.

¿”ASÍ NOS VEN” TENDRÁ TEMPORADA 2?

La serie, protagonizada por Jharrel Jerome, Jovan Adepo, Michael K. Williams, Logan Marshall-Green, Joshua Jackson, Blair Underwood, Vera Farmiga, John Leguizamo, Felicity Huffman, Niecy Nash, Aunjanue Ellis y Kylie Bunbury, se extiende a lo largo de 25 años, y aborda todo lo que los ‘Cinco de Central Park’ y sus familias vivieron desde el momento de su arresto en 1989 hasta su exoneración en 2002 y lo que sucedió con ellos años después de ser liberados.

Con el final del cuarto episodio prácticamente se completa el ciclo de la historia, asimismo la ficción se anunció como una serie limitada, por lo que es poco probable que se confirme una segunda temporada de “Así nos ven”.

Sin embargo, ha habido shows en el pasado que fueron concebidos como miniseries, pero debido a su éxito consiguieron varias temporadas.

Aunque la primera temporada está completa en sí misma y no queda mucho por decir, existe la posibilidad de que “Así nos ven” se convierta en una antología y narre casos similares los del Central Park Five. Teniendo en cuenta que esta no es la primera vez que se han cometido semejantes injusticias en la historia de Estados Unidos la idea no suena tan descabellada.