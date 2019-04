Ver "Game of Thrones" 8x01 ONLINE EN VIVO por HBO y Max: todo sobre el estreno de esta noche

Ver Game of Thrones 8x01 ONLINE EN VIVO ESTRENO por HBO y Max | Temporada 8 Episodio 1 de Juego de tronos | La octava y última temporada de “Game of Thrones” (“Juego de tronos” en español) es las más esperada por los millones de seguidores del drama de fantasía basada en las novelas de George R.R. Martin, principalmente porque los últimos libros de la saga "Canción de hielo y fuego" ("A Song of Ice and Fire" en su idioma original) aún no se han publicado. La serie, si no nos equivocamos, al fin revelará quién se sentará de manera indefinida en el tan ansiado Iron Throne (Trono de Hierro), pero antes, los White Walkers deberán ser detenidos. De lo contrario, no habrá reino que reinar.

En esta entrega los fans también esperar descubrir el resultado del enfrentamiento entre el Night King (Rey de la Noche) y su ejército de no muertos contra Jon, Daenerys y sus aliados. ¿Quién se sentará en el tan ansiado Iron Thrones? ¿Quién gobernará los Seven Kingdoms (Siete Reinos)? ¿Los seres humanos podrán vencer al invierno?

El 13 de enero pasado, HBO anunció que la temporada final de "Game of Thrones" sería estrenada este domingo 14 de abril a nivel mundial. Aunque este primer episodio de la octava entrega aún no tiene título oficial, se sabe que durará 54 minutos.

IMDb compartió una breve sinopsis del primer episodio de la ficción protagonizada por Kit Harington, Emilia Clarke, Lena Headey, Maisie Williams y Sophie Turner:



“La Gran Guerra ha llegado, el Muro ha caído y el ejército de los muertos del Night King marcha hacia Westeros. El final está aquí, pero, ¿quién tomará el Iron Throne?”

HORARIOS PARA VER EL EPISODIO 1 DE LA TEMPORADA 8 DE "GAME OF THRONES"

La octava temporada de "Game of Thrones" será estrenada este domingo 14 de abril a nivel mundial por HBO -y MAX- en los siguientes horarios:

Estados Unidos: 9:00 p.m. (Hora del este)

México : 8:00 pm

: 8:00 pm Panamá: 8:00 pm

Ecuador: 8:00 pm

Colombia: 8:00 pm

Perú : 8:00 pm

: 8:00 pm Venezuela: 9:00 pm

Chile: 10:00 pm

Argentina: 10:00 pm

Bolivia: 9:00 pm

Uruguay: 10:00 pm

Paraguay: 10:00 pm

España: 3 am del lunes 15 de abril

CANALES EN LATINOAMÉRICA



HBO (Subtitulada)

HBO 2 (Doblada al español)

MAX

"GAME OF THRONES" ONLINE

En América Latina, lo nuevo de "Game of Thrones" podrá verse vía internet por la aplicación HBO Go, a la que podrás acceder si tienes contratado un paquete de cable que incluya el canal de televisión, o si pagas una suscripción independiente. Mientras que, en Estados Unidos, a través de la app HBO Now.

PRECIO DE HBO GO EN LATINOAMÉRICA

Hay más de 15 países en Latinoamérica con este servicio, entre ellos Ecuador, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, México y Perú. Estos son algunos precios de la suscripción mensual:



México: 149 pesos al mes.

Perú: 31.90 soles al mes.

Colombia: 29.900 pesos al mes.

USA: US$ 14.99 (HBO Now)

DURACIÓN DE LOS EPISODIOS DE LA TEMPORADA FINAL

Temporada 8, episodio 1



Fecha de estreno: domingo, 14 de abril a las 9:00 p.m. (EE.UU.; ET/PT)

Duración estimada: 0:54

Temporada 8, episodio 2



Fecha de estreno: domingo, 21 de abril a las 9:00 p.m. (EE.UU.; ET/PT)

Duración estimada: 0:58

Temporada 8, episodio 3



Fecha de estreno: domingo, 28 de abril a las 9:00 p.m. (EE.UU.; ET/PT)

Duración estimada: 1:22

Temporada 8, episodio 4



Fecha de estreno: domingo, 5 de mayo a las 9:00 p.m. (EE.UU.; ET/PT)

Duración estimada: 1:18

Temporada 8, episodio 5



Fecha de estreno: domingo, 12 de mayo a las 9:00 p.m. (EE.UU.; ET/PT)

Duración estimada: 1:20

Temporada 8, episodio 6



Fecha de estreno: domingo, 19 de mayo a las 9:00 p.m. (EE.UU.; ET/PT)

Duración estimada: 1:20

FOTOS DE LA TEMPORADA 8 DE "GAME OF THRONES"

Kit Harington / Jon Snow (Foto: Game of Thrones / HBO) HBO

Emilia Clarke / Daenerys Targaryen (Foto: Game of Thrones / HBO) HBO

Peter Dinklage / Tyrion Lannister (Foto: Game of Thrones / HBO) HBO

Sophie Turner / Sansa Stark (Foto: Game of Thrones / HBO) HBO