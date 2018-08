"Vergüenza": la metida de pata convertida en serie | ENTREVISTA

Uno odiará o amará "Vergüenza", pero no podrá serle indiferente. En esta nueva serie de Movistar, Nuria (Malena Alterio) y Jesús (Javier Gutérrez) son una pareja de esposos poco convencionales que han sido bendecidos con el don de "meter la pata".

Nuria es una mujer cándida, gentil y vergonzosa que quiere formar una familia con Javier. Este es un hombre cínico, soberbio y sin vergüenza que mete la pata a donde va. Y como para un roto siempre hay un descosido, están juntos intentando formar una familia.



Ante el estreno de "Vergüenza" el jueves 9 por Movistar Series, conversamos con la protagonista, Malena Alterio.



¿Malena Alterio tiene algo de Nuria?

Sí, yo creo que sí. Hay un sentimiento interno de pudor y de vergüenza. Las situaciones incómodas me generan pudor y me hacen sentir muy incómoda. Todo eso he intentado expresarlo en el personaje de Nuria.



¿Fue difícil armar el personaje?

En realidad, el personaje se fue armando a medida que se iba haciendo la serie. No es solo lo que uno aporte sino también lo que tu compañero aporte, cómo están armadas las escenas, cómo esté armado el guion. Todo ese compendio de cosas hacen que tu personaje sea como es.



En la serie, Nuria pasa por momentos muy vergonzosos, como haber olvidado el nombre de alguien que ya conocía. ¿Te ha pasado algo así?

(Risas) Me pasa constantemente, no me los encuentro desnudos como estaba esa mujer (en la serie), pero sí me pasa. Soy muy despistada. Soy actriz y he podido trabajar bastante, y hay mucha gente que me conoce. Siempre se me acercan con mucha familiaridad.Y yo no sé de dónde conozco exactamente a esa persona que se me acerca como si fuera mi primo. Tengo unos segundos de tratar de averiguar quién es y si no recuerdo, le digo: "perdóname, pero no me acuerdo". Lo gracioso de Nuria es que no actúa como yo, sino que les sigue la corriente. Eso lo más patético.



Jesús es un hombre difícil no solo por sus metidas de pata sino también por su soberbia. ¿Por qué Nuria está con él?

Nuria lo quiere mucho, es una relación de muchos años. Lo que ella quiere es ser normal, formar una familia, tener hijos y para ella, Jesús será el padre de sus hijos. Ella lo aguanta porque lo quiere, y porque en el fondo son lo mismo. Aunque ella no es soberbia. Es parecida, pero más cándida y sin malicia.



¿Podría ser por dependencia?

Sí. Puede ser dependencia. Terminar una relación de años puede generar miedo a estar solo o a enfrentarse al vacío que deja esa persona. Además, Nuria tiene unos padres que son fríos y está en proceso de cambios, sin trabajo. Jesús, aún siendo lo que es, la quiere.



¿Estaría con un Jesús en la vida real?

No. Cuando vi la serie pensé '¿por qué estoy con este hombre?', me dio ganas de abofetearme, no a mí sino a mi personaje.



Tráiler de "Vergüenza". (Video: Movistar Series)

DATOS

"Vergüenza" se estrena el jueves 9 de agosto a las 9:00 p.m. por Movistar Series (canal 1 en análogo, 701 en HD).

También estará disponible en Movistar Play.