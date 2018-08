Verónica Castro sorprendió al referirse en duros términos a Hugo López, el desaparecido ex representante de Luis Miguel. Aunque en la serie del cantante, el personaje encarnado por César Bordón representa una figura paternal y honesta, la actriz mexicana tiene un recuerdo poco agradable del argentino: asegura que la explotó laboralmente y le "robó" sus ganancias.

En el programa "Ventaneando", Verónica Castro habló de los maltratos que debió enfrentar en los inicios de su carrera. Tras recordar la dureza del director de "Los ricos también lloran" y de las críticas en la escuela de formación actoral de la que era parte, la estrella señaló a Hugo López como uno de sus más grandes tormentos.

"Qué padre le fue a la serie, ¿no? Pero las cosas que están diciendo de este tipo tan horroroso, el manager Hugo López... Cuando yo me fui a trabajar a Argentina me dejó trabajando gratis y yo muerta de hambre", relató 'La chaparrita', como se aprecia en el minuto 9 de este video de YouTube:

EN VIDEO: Verónica Castro en "Ventaneando". (Fuente: YouTube)

"Me dejó allá, se regresó con el dinero, me robó, me enganchó en teatro y un montón de cosas. Ay, si yo les contara", agregó la madre de Cristian Castro.

"UN HIJO DE SU MADRE"

Verónica Castro recordó también que debido a su mala experiencia con el ex manager de Luis Miguel se fue de Argentina, lo que motivó que dejara una mala impresión en aquel país.

Cuando regresó, en una entrevista con un programa que se llamaba "El abogado del diablo", su presentador, Lucho Avilés, le preguntó: "¿Por qué regresas a Argentina si tanto te jo… Verónica?". "Yo les dije 'porque yo amo Argentina, porque me va muy bien, porque hay gente amorosa conmigo, no voy a criticar a toda Argentina por un argentino hijo de su madre'", sentenció, en clara alusión a Hugo López.

La artista también explicó que Hugo López quería enamorarla y que, ante su rechazo, empezó a difamarla en México, iventándole romances.

""Eso era lo que él quería (un romance), y como yo no lo acepté me hizo la vida imposible, lo mandé a la fregada y regresó acá", expresó.



Consultada sobre si había hablado con Luis Miguel acerca de su experiencia con su ex manager, la actriz atinó a decir que le había advertido de lo sucedido.

"Le dije 'ten cuidado porque es un ladrón, es mala persona'", relató la actriz, luego indicó que no le deseaba mal. "Qué Dios lo tenga en su santa gloria", afirmó y luego se corrigió: "Ha de estar en el infierno, seguro".