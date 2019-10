Una serie con una mirada cruda y realista que está acaparando la atención del público. Así es “Vida”, una producción hecha por latinos, dirigida a latinos y que cuenta historias para latinos. Se desarrolla en la ciudad de Los Ángeles con los problemas de dos hermanas que vuelven a la casa de su madre, luego que ella falleciera y descubren que su compañera de piso, en realidad era su esposa. Conversamos con sus protagonistas.

Acaban de iniciar las grabaciones de la tercera temporada de “Vida”. No todas las producciones aun con argumentos tan arriesgados como esta serie consiguen la aceptación ¿Cuál consideran que es el punto de enganche de la historia?

Melissa: Tiene una frescura y honestidad que raramente se ven en los shows latinos. En “Vida” hay escenas que pueden considerarse arriesgadas como las mujeres que exploran su sexualidad, así como los desnudos que son cosas de la vida.

Tanya Saracho (creadora de la serie), quería hacer algo aterrizado y que esté filmado como un documental.

Mishel: La idea es que sientas que eres parte de “Vida” y te adentras e identificas tanto que la sientes tuya. En cada temporada conoces más a los personajes y te vas enamorando más de estos.

Escena de la serie "Vida". (Foto: Difusión)

Hay algo que también llama la atención de" Vida" y es que ha tenido mucha acogida entre la comunidad LGBTQI.

Melissa: Es que en Vida se les celebra mucho, en las tres temporadas las tenemos presentes. Creo que eso les agrada. Es la primera vez que la comunidad LGBT se siente vista.

Mishel: Es importante que los temas relacionados a la comunidad LGBT se vuelvan normales. No hay nada malo de amar como lo hacen ellos, ya es tiempo que se hagan más producciones así ¿Quién dice que no debemos hablar de eso?

Es que en los países latinoamericanos todavía quedan muchos prejuicios..

Melissa: Como latinos nos juzgamos muchos entre nosotros mismos, somos nuestros propios policías. Eso es lo que se refleja un poco en “Vida” y exploramos el mundo latino como nunca antes se había visto.

Mishel: No sirve de nada decir, tu eres de aquí y yo de allá. Eso divide, juntos todos y unidos somos más poderosos. Con Melissa, ahora hemos llegado a querernos tanto que somos como hermanas.

¿Este ha sido un protagónico muy esperado por ustedes? Anteriormente te hemos visto a ti Melissa en producciones como “El Club de cuervos” y a Mishel en “Fear the Walking Dead: Passage”.

Melissa: Nunca había pensado que mi primer trabajo en Estados Unidos iba a ser en un show de puros latinos. Es como un regalo ser parte de esto. Me encanta y ojalá motive a más creadores a contar historias de latinos.

Mishel: Me encantaría que se hagan historias de peruanos o afrolatinos, caribeños. Quiero saber más de Perú, mi padrastro que me crió desde los dos años es peruano-boliviano y yo he sido criada con la cultura de esos países. En casa comemos salteñas, chicha morada y pisco sour.