"Vikings" 6x01: tráiler y qué pasará al comenzar la temporada 6

Después del final de la quinta temporada de "Vikings", en el que Ivar (Alex Høgh Andersen) y Bjorn (Alexander Ludwig) se enfrentaron por Kattegat, History compartió un avance de la sexta y última entrega de la serie histórica.

El video de apenas unos segundo muestra que la guerra está lejos de haber terminado y todos los protagonistas se preparan para el próximo conflicto, y mientras Lagertha respalda que su hijo conserve el trono vikingo, Ivar dice desde su trinchera, "desataremos nuestras fuerzas contra nuestros hermanos".

Además, pueden verse las nuevas localidades donde se desarrollará la trama, Rusia entre ellas. Además, es introducido el famoso “fuego griego”.

En el avance se escucha cómo Ivar habla sobre enfrentarse con todo su poder contra sus hermanos y al parecer, lo hace dirigiéndose a uno de ellos. ¿Volverá Hviterk a su lado? Además, es vista la llegada de los vikingos a Rusia y la desesperación de Lagertha (Katheryn Winnick) tras perder en combate a su amante Heahmund (Jonathan Rhys Meyers).

En una entrevista con Variety, el showrunner Michael Hirst adelantó que “al comienzo de la sexta temporada de "Vikings" veremos que Bjorn se enfrenta de inmediato a grandes preguntas que no tienen respuestas fáciles. Si él hace un movimiento incorrecto o toma las decisiones equivocadas, puede haber resultados muy malos. Simplemente ser bien intencionado y esencialmente una buena persona, no es suficiente. Su bondad se pondrá a prueba cuando asuma mayores responsabilidades”

En cuanto al ‘Deshuesado’, quien logró escapar de Kattegat en una carroza, dijo que en los nuevos episodios se profundizará en el personaje de Alex Høgh Andersen. “Hubo algunos comentarios sobre que Ivar es un poco bidimensional y que no le quedan secretos, o que no es tan interesante como lo era Ragnar. El hecho es que vamos a aprender mucho más sobre Ivar en la sexta temporada. Vamos a ver otros aspectos de su carácter y cosas que no esperábamos de él. Estoy muy satisfecho con la forma en que su personaje se profundiza y cambia. Todavía es Ivar y todavía es impredecible y está paralizado de muchas maneras. Pero sí veremos emerger estos otros aspectos en él. Claramente él no ha sido un gobernante muy exitoso. Sabemos los obstáculos que tuvo que superar para llegar a la posición que tiene. A pesar de cualquier cosa terrible que haga, no dejas de interesarte de ninguna manera por él o sentir simpatía por él porque sigo recordándole a la gente de dónde vino. Es un lisiado y ha estado sufriendo todo el tiempo. Su padre lo dejó afuera para ser comido por lobos. No es que perdone a Ivar por lo que hace, pero sí entiendo muchas cosas que hace. Él es capaz de cambiar”.

¿Dónde está Ivar? (Foto: History) History

¿FREYDIS REGRESARÁ EN LA TEMPORADA 6 DE “VIKINGS”?



En ‘Ragnarok’ (5x20), último episodio de la quinta temporada de "Vikings", Freydis (Alicia Agneson), en venganza porque Ivar asesinó a su hijo, guía a Bjorn y a su ejército por un pasaje secreto construido por su esposo. Cuando el ‘Deshuesado’ descubre la traición de su esposa la estrangula hasta matarla, y deja su cuerpo sin vida en la cama junto a lo que parecían ser los restos de su hijo.



Sin embargo, por lo visto en el primer tráiler de los próximos episodios, Freydis no estaría muerta. En el clip aparece Alicia Agneson con el cabello oscuro y un sombrero de piel que indicaría que está en Rusia. ¿Freydis se ha casado con un príncipe ruso? ¿La actriz sueca interpretará a otro personaje?

¿Freydis está viva y volverá para la temporada final de Vikings? (Foto: History)

¿QUÉ SUCEDERÁ CON HVITSERK?



Hvitserk (Marco Ilsø) aparece atado sobre un pozo de fuego con los ojos inyectados en sangre. Algunos fans de la serie de History sugieren que el vikingo eligió ser "quemado vivo en una estaca de restos humanos" cuando se le preguntó cómo le gustaría morir. Aún no se sabe si esto es cierto o no.



Por su parte, Hirst dice que “Hvitserk es un personaje increíble porque en cierta medida alude a la definición, mientras que los otros querían definirse como vikingos, grandes guerreros o figuras monumentales como los hijos del gran Ragnar. Hvitserk ha caído bastante por las grietas y es una persona muy sensible y con problemas. Lo más importante en su vida siempre ha sido por qué abandonó el barco. Por qué, cuando tuvo la opción de quedarse con Ubbe, el hermano del que parecía más querido y quién era el más generoso, por qué de repente decidió abandonar el barco y unirse a Ivar. Le preocupa, y al mismo tiempo deja perplejo a Ivar. Ambos llegan a sentir que los dioses quieren que uno de ellos mate al otro. Ellos están tratando de resolver eso. Esa trama sigue obsesionando a Hvitserk. Pero él crece. Crece más allá de la esperanza y la desesperación. Desarrolla una identidad que es muy madura y diferente y deja de ser una figura tan encantada. El proceso es fascinante pero sombrío, porque antes de eso tiene que hacer, y lo hace, lo diga o no, cosas terribles”.

Marco Ilsø interpreta a Hvitserk en "Vikings" (Foto: History) History

¿TORVI ESTÁ EMBARAZADA NUEVAMENTE?



Torvi, interpretada por Georgia Hirst, fue vista junto a su hija de pie sobre lo que parece una tumba, ¿por quién llora? Para los seguidores las dos opciones más probables son Ubbe, con quien tiene una relación, o Lagertha, a quien ve como una madre.



Además, la actriz inglesa compartió la foto en su Instagram y señaló la pequeña panza que se ve bajo el vestido de Torvi. "Bebé de comida", bromeó. Si realmente está embarazada lo más seguro es que sea de Ubbe y si la tumba es de él, será una gran escena trágica.

¿Torvi está sobre una tumba? ¿De quién? (Foto: History) History

¿QUÉ SUCEDERÁ CON LAGERTHA AHORA QUE VOLVIÓ A KATTEGAT?



En una conversación con CinemaBlend, Michael Hirst bromeó sobre el futuro de Lagertha (Katheryn Winnick). “Ella inicialmente decide, después de que prácticamente vuelve de entre los muertos, que va a alejarse del poder, de la responsabilidad, de la fama. De hecho, hay una reunión al comienzo del primer episodio de la temporada 6 en la que los ganadores de la batalla por Kattegat deciden qué van a hacer y ella dice que se retirará, que ya ha hecho lo suficiente, que está cansada, que ella casi muere, que las personas que amaba están muertas. Y todo el mundo está un poco sorprendido por esto.”



“¿Podría Lagertha realmente volverse no histórico? ¿Podría realmente retirarse? Y ella lo intenta. Ella dice: 'Quiero volver a ser agricultora como cuando Ragnar y yo fuimos los primeros juntos. Fue entonces cuando fui más feliz, así que eso es lo que voy a hacer'. Así que ella intenta retirarse a una pequeña comunidad. Ella intenta volverse no histórica, pero por supuesto no funciona. Cuando eres tan famosa dentro de una sociedad como ella, no puedes retirarte, no puedes alejarte”, agregó.