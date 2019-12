VER Vikings 6x01 EN VIVO ONLINE subtítulos en español | History Channel | “Vikings” (“Vikingos” en español), la exitosa serie de drama histórico, regresa con su sexta y última temporada para cerrar con broche de oro esta historia.

La serie de televisión, creada por Michael Hirst, está basada en las leyendas sobre el vikingo Ragnar Lodbrok, (Travis Fimmel) uno de los héroes más famosos de la cultura nórdica que saqueó Northumbria, Francia y Bretaña.

La serie retrata a Lodbrok como un guerrero curioso y navegante, tecnológicamente innovador, ambicioso y rebelde, que hace construir un barco a su amigo Floki, para lanzarse a explorar los territorios al oeste de Escandinavia desobedeciendo al jefe tribal, el Jarl (Conde) Haraldson, que ordena viajar hacia el este (orientación cardinal en la que se especulaba con gran riqueza en aquella época).

“Vikings” se convirtió rápidamente en un éxito televisivo por su reparto, la trama y el estilo de vida de los vikingos.

Katherine Winnick es Lagertha en “Vikings” (Foto: History Channel)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TENDRÁ “VIKINGS” 6?

La sexta temporada de “Vikings” tendrá 20 episodios, que se emitirán en dos partes, comenzando con un estreno de dos horas. La segunda parte de la temporada está programada para el 2020.

En la sexta entrega del drama histórico la guerra entre los hijos de Ragnar Lothbrok por Kattegat tendrá un desenlace épico.

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER EL ESTRENO DE LA TEMPORADA 6 DE “VIKINGS”?

“Vikings”, la exitosa serie dramática regresa con su sexta y última temporada. El primer capítulo tendrá dos horas de duración. A continuación, te contamos como puedes ver EN VIVO ONLINE el estreno.

ESTADOS UNIDOS : La temporada final de : La temporada final de “Vikings” se estrenará el miércoles 4 de diciembre en Estados Unidos por History Channel y llegará a América Latina un día después a través de Fox Premium Series.

ESPAÑA: Según confirmó la cadena encargada de acoger este histórico evento, la fecha de estreno de Según confirmó la cadena encargada de acoger este histórico evento, la fecha de estreno de “Vikings” en España está programa para el 10 de diciembre, apenas 6 días después de su lega a History Channel en Estados Unidos.

EN PERÚ: Fox Premium. “Vikings” se podrá disfrutar en Perú desde el jueves 5 de diciembre a las 21:00 hs. en Fox Premium y en la app de FOX con la suscripción a

La sexta será la última temporada de "Vikings" (Foto: Fox Premium)

TRÁILER DE “VIKINGS” 6

El creador, Michael Hirst, declaró que la sexta entrega va a ser muy importante para Ivar y, en cierto modo, se va a hacer justicia con su historia.

"La temporada 6 le ha puesto en un contexto diferente y promete muchas sorpresas, muchos giros y desenlaces nada esperados. He disfrutado mucho escribiendo el final. Es una recompensa extraordinaria que no verías ni en un millón de años. Me sentí complacido por hacer justicia a algunos personajes”, dijo Hirst.

La serie se basó en las leyendas sobre Ragnar Lodbrok, uno de los héroes más famosos de la cultura nórdica que saqueó Northumbria, Francia y Bretaña, y ya tiene fecha de estreno: se transmitirá el jueves 5 de diciembre, a las 23 horas, por FOX Premium Series y estará disponible al día siguiente mediante la app del canal.

¿QUÉ PASARÁ EN LA SEXTA TEMPORADA DE “VIKINGS”?

En la quinta entrega de la serie vimos que los creadores optaron por darnos varias posibilidades de continuación de la historia; aunque, pese a las opciones, quedó claro que lo que veremos en esta sexta temporada será una lucha por el liderazgo.

Por otro lado, Ivar sigue vivo pero será complicado que reúna un ejército lo suficientemente grande como para reconquistar el Kattegat y destronar a su hermanastro Bjorn, respetado por sus súbditos y a quien lo consideran un hombre del pueblo, como Ragnar.

Además, veremos lo que sucedió con Floki, que tal vez ya esté muerto en la cueva. También veremos qué pasará con Ubbe y Torvi, en función de la dirección que tomen sus aventuras. Finalmente, aunque no se ha confirmado, se espera que Rollo tenga un importante papel en la sexta temporada de “Vikings”.

Ubbe viajará a Islandia en busca de Floki (Foto: Vikings / Fox Premium)

¿DÓNDE SE GRABÓ “VIKINGS”?

En su mayoría, los lugares que utilizaron para las grabaciones de Vikingos fueron realizadas en Irlanda. Grandes paisajes, montañas, bosques salidos de un cuento, lagos infinitos y no podía faltar, el mar. Estos sitios se encuentran a escasas horas cerca de Dublín.