Tras el éxito de "Patito Feo" y la inauguración del género telenovela en Disney Channel, el canal apostó por coproducir con la argentina Pol-ka, "Violetta", una propuesta juvenil que acaparó el interés de niños y adolescentes de distintas nacionalidades y culturas, y no paró hasta convertirse en un fenómeno televisivo mundial hace más de una década atrás.

En mayo de 2012 se estrenó la primera temporada de la ficción argentina producida por Diego Carabelli y dirigida por Jorge Nisco, Martín Saban y Matías Risi. La segunda entrega llegó un año después y la tercera en 2014.

“Violetta” se grabó principalmente en Buenos Aires, Argentina; también en Milán, Italia, y en ciudades de España, como Sevilla, Barcelona y Madrid.

El programa fue emitido con altos niveles de audiencia en América Latina, Europa, Israel, Medio Oriente y África. Fue la primera coproducción que se realizó entre las filiales de Disney presentes en dichas regiones. Fue visto en más de cincuenta países.

Sinopsis

La historia se centra en ‘Violetta’ (Tini Stoessel), una adolescente que al regresar a Buenos Aires, su hogar natal, descubre su pasión por la música y vive una serie de enredos para evadir a su padre, quien, creyendo protegerla, le prohíbe realizar cualquier actividad ligada a la música.

En los roles principales, destacan: Tini Stoessel (Violetta Castillo), Diego Ramos (Germán Castillo), Pablo Espinosa (Tomás Heredia), Jorge Blanco (León Vargas) y Mercedes Lambre (Ludmila Ferro).

Cásting

Mercedes Lambre tenía 18 años, había iniciado estudios de teatro y comedia musical en Argentina, cuando se presentó al cásting de “Violetta” por recomendación de una amiga. “Fui sin ilusión, sin peinarme, insegura, sentía vergüenza. La cola era larguísima, daba la vuelta a la manzana, habían más de mil personas, y yo era la mil y pico. Sin embargo entré, hice lo que aprendí en clases: actué, canté y bailé. Al poco tiempo, Disney me llamó para una segunda etapa de cásting, donde éramos quince, luego quedamos cinco. Las pruebas duraron como tres meses, tuve que dejar la universidad, a mi papá no le gustó la idea, pero debía perseguir mis sueños”, recuerda la artista argentina.

Interpretar a la villana Ludmila Ferro, una joven soberbia, glamorosa y materialista, fue un reto que Lambre asumió con gran responsabilidad. “Tuvimos como dos meses de asesoramiento con los mismos coach para la composición del personaje. Tuve que modificar mi postura, enderezarla, pues tiendo a encorvarme. También necesité cambiar mi registro de voz, que es grave, a agudo. El coach nos ayudó con la elección de la mirada, la ropa y accesorios. El día que me dieron el papel, me hice un autolavado de cerebro, empecé a escuchar música que podía gustarle a una chica como Ludmila, al grupo Miranda, por ejemplo; y a mirar a la villana de ‘Patito Feo’ (Brenda Asnicar). Me gustó la elección vocal que hizo. En una noche compuse el personaje, no fue difícil porque los personajes de Disney son caricaturescos y bastante estereotipados”, destaca Lambre.

Mercedes Lambre como Ludmila Ferro, la villana de la historia. (Foto: Disney Channel)

Independencia

Cuando se iniciaron las grabaciones de “Violetta” en Buenos Aires, Mercedes, quien vivía en una ciudad alejada de la capital, tuvo que mudarse a vivir sola. Romper de un momento a otro esas fuertes barreras que le unían a su familia, no fue fácil para la artista que acababa de cumplir la mayoría de edad.

“Fue un gran cambio en mi vida, no fue fácil alejarme de mis padres ni cambiar de un momento a otro mis rutinas familiares; pero aprendí, me adapté. Y como casi todos los actores éramos de diferentes países y estábamos en una misma situación, rápidamente se generó un clima absolutamente de familia, nos hicimos muy amigos”, destaca la actriz.

Cambios

Aquel fue el primero de muchos cambios que experimentó Lambre tras firmar para Disney. “Uno piensa que sabe todo y cuando llegas al set de grabación te das cuenta que no sabes nada, había que tener cuidado con la luz, con no pisar al compañero. Aprendí mucho profesionalmente, también como persona. Grabábamos como diez horas y media al día, llegaba a la casa solo a dormir. Fueron como seis años con esa rutina, pero nunca me sentí explotada, de ninguna manera”, remarca.

Fama

Las canciones, personajes e historia de “Violetta” atraparon rápidamente al público infantil y sus actores se convirtieron de la noche a la mañana en fenómenos de popularidad.

“Era difícil salir a la calle, sobre todo cuando visitábamos otros países. Recuerdo que un día me quedé atrapada en un McDonald’s porque la gente no me dejaba salir. Fue una etapa hermosa, nos querían mucho, aunque los niños lloraban cuando me veían, era terrible, ja,ja,ja. Creían que era Ludmila. Los adultos me decían que les encantaba mi pelo rubio y querían teñirse igual, porque no sabían las complicaciones que esto generaba. De hecho se me cayó el cabello. La primera temporada tenía el pelo hasta la cintura, largo, luego tuve que cortarlo porque se me quemó. Ningún cabello aguanta tanto”, destaca la actriz.

Mercedes tuvo que teñirse el cabello de rubio para interpretar a la glamurosa y engreída Ludmila Ferro. (Foto: Disney Channel)

Escena complicada

Durante las grabaciones en Sevilla, el personaje de Lambre tuvo que cambiar la rueda automóvil. Aquella, recuerda Mercedes, fue una de las escenas más complicadas y, a la vez, aleccionadoras, que le tocó realizar. “Esa experiencia me sirvió en la vida real, cuando me quedé atrapada con un amigo en el automóvil, durante una inundación. Tuve que cambiar la llanta y lo hice bien, gracias a que ya tenía experiencia”, señala.

Confraternidad

Destaca, además, que la relación entre los actores siempre fue cordial y respetuosa, pese a tener costumbres y personalidades diferentes. “No peleábamos y si alguna vez teníamos diferencias, estas no duraban ni un día. Nunca hubo un problema grande, se generó un espíritu de familia en el grupo”, recuerda.

Restricciones

Formar parte de una producción como “Violetta”, dirigida a un público infantil, representaba un reto para los actores, pero también una gran responsabilidad,

“Disney nos puso restricciones, no nos permitían subir fotos en las redes sociales tomando alcohol, fumando o haciendo alguna cosa que no esté permitido para menores de 18 años. Cuidaban las entrevistas que teníamos, no podíamos decir malas palabras, aunque para mí eso no era problema porque casi nunca digo malas palabras. Y teníamos un psicólogo, al que nunca nadie fue, y un mánager, que siempre estaba súper disponible para todos, nunca nos desampararon”, subraya la actriz.

Estabilidad económica

El éxito de la telenovela, se vio también reflejado en la economía de sus actores. Lambre destaca que con una parte del dinero que recibió de la producción de Disney, adquirió un departamento en Argentina y pudo darse algunos lujos que antes consideraba imposibles de realizar.

“Me dio estabilidad económica, al principio vivía en alquiler, luego adquirí un departamento, pude ahorrar y darme algunos gustos. Recuerdo que una vez, Rodri (Napoleón Ferro ‘Napo’) me dijo para ir a comprar ropa. No tenía mucha ropa, mi mamá me compraba los zapatos una talla más grandes que los míos para que me duren tres años, ja,ja,ja. Pero ese día me compré toda la ropa y zapatos que pude. Fui muy feliz”, asegura.

El fin

El 6 de febrero de 2015 se emitió el último capítulo de “Violetta”, con la protagonista feliz por cumplir sus sueños de convertirse en una estrella pop. A continuación imágenes de la entrega final.

Al cine

Tras el fin de la fantástica telenovela de Disney Channel, “Violetta” fue llevada a la pantalla grande a través de la película ”Tini: El gran cambio de Violetta”. También se emitieron los documentales “Violetta en concierto” y “Violetta: El viaje”.

