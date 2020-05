“Vis a vis: El Oasis”, se acerca a su final, el mismo que cerrará la historia de Maca y Zulema para siempre. ¿Qué pasó esta vez con las ex internas de Cruz del Norte? En esta nota de contamos todos los detalles de esta nueva entrega.

Con la emisión del episodio 5 de “Vis a vis: El Oasis”, la serie española protagonizada por Najwa Nimri y Maggie Civantos se pone a tres del gran desenlace.

En el anterior episodio vimos cómo Maca descubre que detrás del hotel El Oasis están la madre y hermano de Sandoval dispuestos a vengarse de ella.

“Violó, humilló y asesinó a muchas mujeres. Siempre me he preguntado si Sandoval siempre fue así”, le dice Maca a Ama, quien aturdida por lo que escucha no sabe qué responder.

Esta discusión entre Ama y Maca, terminarán con el suicidio de esta última y el desamparo de Cepo (Lucas Ferraro, su hijo menor.

Esta quinta entrega también nos reveló que Zulema padece un tumor cerebral por lo que su muerte llegará en cuestión de meses. “En los próximos meses puede que empieces a sentir alucinaciones, pérdida de memoria, desorientación”, le advierte un médico a la morocha durante un flashback que se nos muestra sobre el personaje que interpreta Najwa Nimri.

Por otro lado, la ‘Hacker’ y ‘Goya’ tratarán a toda costa de recuperar los diamantes robados, pero cuando encaran a Zulema, esta les confesará que se los ha tragado.

Con Ama muerta y Zulema libre tras la fallida captura de la policía, Maca quiere escapar de El Oasis para iniciar una nueva vida junto al hijo que espera en su vientre. Sin embargo su compañera del crimen no le dejará el camino libre. Dispuesta a matarla, la rubia se enterará por Cepo que la llamada ‘Elfo del puto infierno’ está desahuciada por lo que sus planes hacia ella cambiarán a partir de ahora.

Mientras las ex enemigas se mantienen en El Oasis, ‘La Flaca’, la integrante herida de muerte que logró fugar de El Oasis junto a su esposo e hijo, es capturada por Ramala, el narcotraficante que busca a su hija y busca vengarse de sus secuestradores.

Tras decirle en su cara que su hija no lo quería y estaba dispuesta a huir después de su boda, Ramala le dará un tiro en la cabeza a ‘La Flaca’ y descubrirá que el resto de la banda y su hija están hospedadas en “El Oasis”.

