“Vis a vis: el oasis” va llegando a su gran final. El llamado spin-off de la exitosa “Vis a Vis” que narra la historia de las ex enemigas a muerte Maca y Zulema en libertad llegó por primera vez a las pantallas el pasado 20 de abril y este 01 de junio estrena su episodio 7, el penúltimo de la temporada.

Según podemos ver en el avance de este nuevo capítulo, Ramala, furioso por el secuestro de su hija, ha llegado al hotel El Oasis para vengarse de Maca y Zulema. Sin embargo, se desconoce qué esconde en el fondo el plan del temido narco mexicano.

En otro momento del avance, vemos a Maca junto a Zulema enterrando el cuerpo de un hombre de quien se desconoce su identidad. ¿Será Ramala?

¿ FINALMENTE AMIGAS?

Si hay algo que quedó claro en la historia de “Vis a vis: el oasis" es que Maca y Zulema no son amigas pero funcionan muy bien juntas. La ‘rubia’ resumió perfectamente su relación con esta frase. “No éramos amigas, no éramos nada pero juntas éramos el matrimonio perfecto”.

Esta sociedad, sin embargo, parece haber cambiado. En el episodio 6, en una conversación entre Maca y Mónica, la hijastra de Ramala, le pregunta al personaje que interpreta Maggie Civantos sobre su aparente amistad con Zulema. “Pensé que se odiaban”, le dice. A lo que la rubia le responde: “Uff, es que es muy difícil de explicar. Muy complicado”.

Maggie Civantos en una escena del episodio 6 de "Vis a vis: el oasis"

Sobre el pronto final de “Vis a vis: el oasis”, Maggie Civantos habló precisamente de esta nueva faceta de “Macarena” y sus ganas de abordarla desde un sentimiento contrario al odio.

“Quería poder interpretar y explorar esta relación entre Macarena Zulema y llevarla a otro sitio que no fuera el odio. Recuerdo que cuando me lo confirmaron pensé: por fin vamos a poder despedirnos cómo se merece la serie. La gente demandaba ver qué pasa con estas mujeres. Y colocarnos en un ámbito fuera de la cárcel fue muy inteligente. Ver cómo deciden vivir juntas es algo que está lleno de contradicciones. Y esto es un regalo”, dijo la actriz en una entrevista al medio español El diario de Málaga.

Sobre la despedida definitiva de la serie, la actriz de 34 años adelantó que rodar el último episodio fue mágico y reveló que le será difícil ver el desenlace en pantalla.

“Espero que los seguidores entiendan que tiene que acabar. No hay que alargarla y destrozarla. Rodar la secuencia final fue algo mágico; no paraba de emocionarme. Saber que era la despedida de la serie hizo que la saboreáramos de una manera muy especial. Pero no hay vuelta atrás. Nos despedimos de estos personajes y de esta historia. Aunque no sé si seré capaz de ver el capítulo final”.









¿De qué trata “Vis a Vis” el oasis"?

Luego de dedicarse varios años a robar joyerías, bancos y casinos, Maca le dirá a Zulema que quiere dejar esa vida de delincuente para volver a tener una vida “normal”. Ante esta confesión, su socia le propondrá robar por última vez y despedirse del hampa “a lo grande”. Es ahí cuando surgirá la posibilidad de robar una tiara de diamantes dentro de una boda que se celebrará en un lugar conocido como “Las seis lágrimas de Veracruz”.

Tras el robo, las cuatro ladronas intentarán repartirse el botín en el Hotel Oasis, para luego cada una seguir su camino. Sin embargo, el plan no resultará tan perfecto como tenían previsto.

“Vis a Vis: el oasis” se estrenó el 20 de abril por Fox España. Además de Najwa Nimri y Maggie Civantos, son parte del elenco el mexicano David Ostrosky, Alma Itzel, Almagro San Miguel, la argentina Ana María Picchio, Lucas Ferraro, Pablo Vázquez, Natalia Hernández, Paula Gallego, Jose de la Torre, Iván Morales, Fernando Sansegundo, Lolo Diego e Ismael Palacios.

HORA Y CANAL

22: 00 horas - España

15:00 horas - España

17:00 horas - Argentina

