El episodio 2 de “Vis a vis: El oasis” nos reveló las verdaderas intenciones de Maca (Maggie Civantos) y Zulema (Najwa Nimri) detrás del robo de diamantes en el que ambas participan como compañeras del crimen. ¿Cómo continuará la historia? Este lunes 4 de mayo, a través de Fox España, lo sabremos.

Según se puede ver en el avance que ha difundido la cadena que transmite la ficción española, la llamada ‘Emo del puto infierno’ apunta con un arma a ‘la rubia’, confirmándonos con ello que la relación entre Maca y Zulema comienza a ser lo que era antes, una enemistad al filo de la muerte.









En el adelanto también podemos ver que Zulema maneja un plan muy apartado del que ideó al principio. Originalmente, la morocha y su banda robarían el botín en la boda del narco sin que haya víctimas de por medio pero el tercer episodio nos muestra como la morocha le ordena a ‘la gordis’ enterrar viva a la novia.

Pero no solo la relación de Maca y Zulema parece afectada sino la que existe entre ‘la gordis’ y ‘la hacker’. Las dos ex amantes parecen no entenderse bien en el nuevo capítulo, hecho que podría afectar la unión del grupo de ladronas.

Continuando con una narrativa que juega con las líneas de tiempo, esta nueva entrega nos muestra también más detalles del mencionado atraco y las historias paralelas que se confabulan en el misterioso hotel “El oasis”.

¿De qué trata “Vis a Vis” el oasis"?

Luego de dedicarse varios años a robar joyerías, bancos y casinos, Maca le dirá a Zulema que quiere dejar esa vida de delincuente para volver a tener una vida “normal”. Ante esta confesión, su socia le propondrá robar por última vez y despedirse del hampa “a lo grande”. Es ahí cuando surgirá la posibilidad de robar una tiara de diamantes dentro de una boda que se celebrará en un lugar conocido como “Las seis lágrimas de Veracruz”.

Tras el robo, las cuatro ladronas intentarán repartirse el botín en el Hotel Oasis, para luego cada una seguir su camino. Sin embargo, el plan no resultará tan perfecto como tenían previsto.

“Vis a Vis: el oasis” se estrena este 20 de abril por Fox España. Además de Najwa Nimri y Maggie Civantos, son parte del elenco el mexicano David Ostrosky, Alma Itzel, Almagro San Miguel, la argentina Ana María Picchio, Lucas Ferraro, Pablo Vázquez, Natalia Hernández, Paula Gallego, Jose de la Torre, Iván Morales, Fernando Sansegundo, Lolo Diego e Ismael Palacios.

HORA Y CANAL

22: 00 horas - España

15:00 horas - España

17:00 horas - Argentina





PUEDE INTERESARTE