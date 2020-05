“Vis a vis: El Oasis”, el spin off de la serie española que narra la historia de Maca (Maggie Civantos) y Zulema (Najwa Nimri) en libertad emitió su cuarto episodio, la mitad de las ocho entregas que trae esta temporada final.

En el anterior episodio habíamos visto cómo Maca descubría que en el hotel El Oasis los dueños espiaban a sus clientes y que detrás de este macabro plan estaba un viejo enemigo suyo: Carlos Sandoval, el maquiavélico director de “Cruz del Norte”.

La trama de esta cuarta entrega comienza con un flashback de Maca y Zulema. Las escenas nos revela su primer robo juntas y la forma en cómo conviven.

“No éramos amigas, no éramos nada pero juntas éramos el matrimonio perfecto” se le oye decir a la ‘rubia’ mientras en el fondo vemos a su compañera entregándole su ropa interior.

Tras este viaje al pasado, el episodio 4 nos reveló finalmente cómo se echó a perder el atraco a la boda de la hija del narco mexicano y cómo ‘La Flaca’ quedó herida de bala.

De vuelta al presente, vemos a Goya a punto de matar a la novia en el desierto pero gracias a la hermana de esta y al pedido de ' La Hacker', desiste de hacerlo.

MACA FRENTE A SANDOVAL

Con el secreto del hotel El Oasis descubierto, Maca se enfrenta a Ama, la dueña del lugar quien finalmente revelará que es la madre de Sandoval y que la hará pagar caro la muerte de su hijo, para ella “el hijo más bueno del mundo”.

En este enfrentamiento Maca caerá prisionera de la mujer pero al despertar le revelará a esta quién era en realidad el fallecido director de Cruz del Norte y el daño que le hizo a decenas de mujeres.

“Violó, humilló y asesinó a muchas mujeres. Siempre me he preguntado si Sandoval siempre fue así”, le dice Maca a Ama, quien aturdida por lo que escucha no sabe qué responder.

“Sï, nació así. Fue un niño cruel, disfrutaba con humillar a las niñas. Era un psicópata y tú lo sabías” continúa Maca en un juego de culpa en el que Ama sale mal parada.

SANDOVAL ENAMORADO

Este episodio cuatro nos ha revelado por primera vez que Sandoval se enamoró de Macarena, sentimiento que lo llevó a sufrir como nunca antes lo hizo.

En entrevista al diario ABC de España, Ramiro Blas, el actor que da vida al malévolo doctor, dijo sobre Maca. “Es su debilidad. El talón de Aquiles de Sandoval fue haber encontrado por primera vez en su vida sentimientos. Fue lo que le hizo romper el dolor que guió su vida. Por primera vez, sintió lo que era el amor. Ni su mujer le daba amor ni sus hijas… No importaba nada salvo Macarena y su hermano”.

ZULEMA GANA OTRA VEZ

En el otro lado del Oasis, vemos a Zulema siendo torturada por los dos policías que quieren a toda costa que les diga dónde escondió los diamantes. Una vez los tres rumbo al lugar que esconde el motín, la morocha logrará una vez más salir bien librada del peligro. ¿Dónde guardó realmente los diamantes la llamada ‘Elfo del puto infierno’? Solo ella lo sabe.

