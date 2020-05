La historia de “Vis a vis: el oasis” llegó a su tercer episodio esta semana revelándonos la presencia de un viejo personaje y explicándonos cada vez mejor cómo se dio el comentado atraco a la boda del narco mexicano.

La trama comienza con Maca, Zulema y su banda a punto de cerrar el atraco en la casa del narco. Con la novia en sus manos y con el collar de diamantes bien guardado, el ‘equipo V’ llama al mexicano para pedirle garantías al salir del lugar, de lo contrario, la vida de su hija correrá peligro.

Volviendo a hacer uso del juego de la línea del tiempo, recurso con el que la serie narra la historia viajando del futuro al pasado y viceversa constantemente, el episodio 3 nos muestra ahora a ‘Goya’, ‘La Hacker’ y a Zulema disfrutando del éxito del atraco alrededor de una piscina alrededor del hotel “El Oasis”.

¿ASESINAR O NO A LA NOVIA?

El problema es que las tres no están solas sino que llevan consigo a la novia. Este inconveniente, el cual no estaba contemplado en el plan inicial de Zulema generará un conflicto nuevo entre las ex presas de “Cruz del Norte”: Matar o no a la novia, de lo contrario, la llamada ‘Elfo del puto infierno’ no repartirá los diamantes como habían acordado en un principio.

“A ver genias. ¿A quién se le ocurrido traer a la novia hasta aquí?, pregunta Zulema. A lo que Goya levanta la mano. “Entonces, ya sabes lo que tienes que hacer, sacarla de aquí, pegarle un tiro y enterrarla en el desierto”, le responde la otra.

Esta decisión de Zulema de no repartir el botín generará el enojo de ‘La Hacker’ y su pelea con ‘Goya’.

Por otro lado, desde una habitación del hotel Oasis, Maca llama a un oficial de la policía para preguntarle porqué no han detenido a Zulema, tal y como habían quedado. Para sorpresa de ‘la rubia’, este le responde que los planes han cambiado.

LA TRAICIÓN A MACA

Con el agente López muerto, que a su vez mantenía una relación amorosa con Maca, los otros dos agentes de policía se encuentran con Maca para decirle que no habrá operativo para detener a Zulema y que lo que ahora quieren los diamantes robados para ellos.

Sin saber qué hacer, Maca vuelve a la habitación del hotel en donde además la 'Flaca’, la otra integrante de la banda está herida de muerte. Frente a ella, y sin que lo pueda saber, Ama, la dueña del ‘Oasis’ y su hijo la espían a través del espejo.

Segundos después, Maca le pregunta a Zulema, porqué no reparte el botín. “Yo no quiero irme a Marruecos, quiero mi parte y quiero irme de aquí”, le dice la primera a la segunda.

“¿Y si no lo hago qué?, le responde la morocha para luego repreguntarle a Maca si es que acaso le ha prometido a alguien más parte del botín.

DETRÁS DEL ESPEJO

Tenemos nuevamente a Maca y la ‘Flaca’ sola en la habitación del hotel. La rubia sigue pensando qué hacer con Zulema y los policías en su contra cuando de pronto escucha un ruido detrás del espejo. Se trata del hijo de Ama, quien rompe algo mientras espía a la ex presidiaria.

Maca se da cuenta que el golpe proviene del espejo y con ayuda de un cuchillo logra abrir este y ver qué hay detrás. Grande será su sorpresa cuando descubra que la sombra de Sandoval, uno de sus peores enemigos continúa en busca de ella.

En paralelo, Zulema ha caído en manos de los agentes policiales, confirmando con ello la traición por parte de Maca.





