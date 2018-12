Los fans de "Vis a vis" recibieron una grata sorpresa este año, pues no solo el canal Fox España rescató la serie tras su cancelación, sino que estrenó dos nuevas temporadas. La segunda tanda de capítulos empezó en diciembre y este lunes 10 llega uno nuevo.

HORA Y CANAL PARA VER "VIS A VIS" 4X02

Fecha: lunes 10 de diciembre del 2018



España: 10:00 p.m.

México: 3:00 p.m.

Colombia: 4:00 p.m.

Ecuador: 4:00 p.m.

Perú: 4:00 p.m.

Chile: 6:00 p.m.

Argentina: 6:00 p.m.



CANAL: Fox España

"Vis a vis" 4x02: tráiler. Video: Fox España.

Como se sabe, la cuarte temporada de "Vis a vis" empezó con problemas para Saray (Alba Flores), quien debe separarse de su bebé. Por su parte, Zulema (Najwa Nimri) regresa a la prisión Cruz del Norte; donde su estadía será muy distinta a temporadas anteriores.

El tráiler de "Vis a vis" 4x02 muestra que Zulema será amedrentada por el nuevo guardia de seguridad, Antonio Hierro (Benjamín Vicuña), quien según sabemos es el ejecutor de la voluntad del corrupto Sandoval; médico que ahora dirige la prisión.

Pero Zulema no solo tiene que cuidarse de Hierro, sino de Saray. La gitana aparece en el tráiler del capítulo con una actitud temeraria, pues intenta matar a su ex aliada.

Medios internacionales han dejado buenas críticas sobre la cuarta temporada de "Vis a vis". "Si la temporada anterior se volvió más dinámica y repleta de acción, este regreso no se queda atrás, puesto que no da respiro. La oscuridad no para de crecer, alcanzando unos límites que logran hacerte sufrir como si lo vivieras en las carnes de las presas, y este, precisamente, es uno de los mejores rasgos que tiene la serie, la capacidad de emocionar al espectador y removerlo por dentro", indica el medio Fórmula TV.

DATO

Puedes ver las dos primeras temporadas de "Vis a vis" en Netflix Latinoamérica.