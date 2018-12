"Vis a vis": esto dice la crítica de cuarta temporada

Este lunes se estrena la cuarta temporada de la seria española "Vis a vis". La tercera temporada dejó varias interrogantes que en esta nueva cuarta entrega deberán resolver antes de explorar nuevas rutas de las aguas turbias de Cruz del Norte. La prensa española ya tuvo acceso a los episodios y ya han dado sus primeras críticas.



A continuación, las primeras críticas de la cuarta temporada de "Vis a vis":

El País

"Buena parte de la culpa de que Zulema (Najwa Nimri), Saray (Alba Flores) o Rizos (Berta Vázquez) vayan a poner a prueba su aguante emocional y físico está en la llegada del sádico Sandoval (Ramiro Blas) al frente de la prisión. Pero, en el extremo opuesto, la historia también indagará en otros aspectos más íntimos de los personajes."

Fórmula tv

"Si la temporada anterior se volvió más dinámica y repleta de acción, este regreso no se queda atrás, puesto que no da respiro. La oscuridad no para de crecer, alcanzando unos límites que logran hacerte sufrir como si lo vivieras en las carnes de las presas, y este, precisamente, es uno de los mejores rasgos que tiene la serie, la capacidad de emocionar al espectador y removerlo por dentro".

Sensacine

​"En definitiva, la cuarta temporada de Vis a Vis parece apuntar en la misma dirección que cabría esperar. Mantiene su esencia con nuevas ideas y con un arco de transformación muy marcado y necesario en sus personajes. Sus ambiciones son grandes, pero, de momento, cumple con ellas".



E. cartelera

​"Najwa Nimri y Zulema Zahir ya son casi imposibles de separar. La actriz tiene incrustado al personaje de tal manera que logra salvar tramas que, en otras manos, perderían verosimilitud. Ya no cabe la menor duda: hace mucho tiempo que ella es la protagonista absoluta de la serie. Nimri se entrega en cuerpo y alma al personaje y su trama nos sigue regalando momentos que difícilmente veremos en cualquier otra ficción española actual".