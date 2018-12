"Vis a vis": hoy llega el primer capítulo de la temporada 4

La tercera temporada de "Vis a vis" terminó con el intento de escape de Zulema y Saray de la policía, dejando como interrogante si se llegaron a salvar o no. Hoy regresa esta producción española recargada de dramas, peleas y oscuridad.

En el último episodio, se ve que Saray necesitaba ir a un hospital porque había sido herida en el estómago, sin embargo, Zulema cree que lo mejor es matarla y escapar ella sola. Al intentar defenderse, Saray cogió su arma e intentó dispararle, sin embargo, no se logra conocer dónde cayó la bala.

Otras de las interrogantes que dejó la tercera temporada fueron: ¿Cómo será el regreso de Macarena? ¿Antonia logrará adaptarse a su nueva vida fuera de prisión? ¿Anabel... está viva?

"Vis a vis" temporada 4 - teaser tráiler. Video: Fox.

Para conocer los horarios y canales para ver "Vis a vis". Da clic aquí.

El productor ejecutivo Iván Escobar sigue al frente de la serie como showrunner junto a los directores Marc Vigil, Sandra Gallego y Carles Torrens.



Los españoles José Javier Reguilón, JM Ruiz Córdoba y Lucía Carballal también están de regreso como los guionistas del show.

LO QUE DICE LA CRÍTICA

Medios internacionales han dejado buenas críticas sobre la cuarta temporada de "Vis a vis". "Si la temporada anterior se volvió más dinámica y repleta de acción, este regreso no se queda atrás, puesto que no da respiro. La oscuridad no para de crecer, alcanzando unos límites que logran hacerte sufrir como si lo vivieras en las carnes de las presas, y este, precisamente, es uno de los mejores rasgos que tiene la serie, la capacidad de emocionar al espectador y removerlo por dentro", indica el medio Fórmula tv.



Por su parte Sensacine también decidió halagar a la producción de Fox. "Mantiene su esencia con nuevas ideas y con un arco de transformación muy marcado y necesario en sus personajes. Sus ambiciones son grandes, pero, de momento, cumple con ellas", añadió la web especializada.