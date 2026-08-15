El anuncio fue acompañado por la presentación del primer tráiler durante el evento D23 realizado en California, donde se mostraron nuevos detalles de la historia que continuará los acontecimientos de ‘WandaVision’, serie estrenada en 2021 y protagonizada por Bettany junto a Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff.
En el avance, Visión aparece intentando reconstruir su identidad luego de los eventos ocurridos en el UCM. El personaje, que fue presentado en ‘Avengers: Age of Ultron’ y posteriormente perdió la vida en ‘Avengers: Infinity War’, enfrenta sus recuerdos y cuestiona su pasado.
“¿Quién soy? Fui un Vengador, pero ya no soy un héroe”, se escucha decir a Visión durante el tráiler, mientras explora su relación con Wanda y su existencia como un ser creado a partir de inteligencia artificial y energía de la Gema de la Mente.
La serie también mostrará el regreso de otras inteligencias artificiales vinculadas a Marvel, como Jarvis, interpretado por James D’Arcy, además de Edith y Viernes, mientras Ultron vuelve a aparecer como una amenaza para el androide.
Conversamos con Andrew Guest, creador de la serie, defiende al superhéroe Wonder Man, interpretado por el actor Yahya Abdul-Mateen II. El título de Disney llega el 27 de enero a la plataforma y apuesta por un giro poco habitual en el UCM.