l primer tráiler de la producción fue presentado durante el evento D23 en Anaheim | Foto: Marvel (Captura)
l primer tráiler de la producción fue presentado durante el evento D23 en Anaheim | Foto: Marvel (Captura)
Por Redacción EC

Este viernes, Marvel Studios confirmó el estreno de VisionQuest, nueva serie de Disney+ protagonizada por Paul Bettany como Visión, que llegará a la plataforma el próximo 14 de octubre y contará con el regreso de James Spader como Ultron, uno de los principales antagonistas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

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