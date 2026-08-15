Este viernes, Marvel Studios confirmó el estreno de ‘VisionQuest’, nueva serie de Disney+ protagonizada por Paul Bettany como Visión, que llegará a la plataforma el próximo 14 de octubre y contará con el regreso de James Spader como Ultron, uno de los principales antagonistas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

El anuncio fue acompañado por la presentación del primer tráiler durante el evento D23 realizado en California, donde se mostraron nuevos detalles de la historia que continuará los acontecimientos de ‘WandaVision’, serie estrenada en 2021 y protagonizada por Bettany junto a Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff.

En el avance, Visión aparece intentando reconstruir su identidad luego de los eventos ocurridos en el UCM. El personaje, que fue presentado en ‘Avengers: Age of Ultron’ y posteriormente perdió la vida en ‘Avengers: Infinity War’, enfrenta sus recuerdos y cuestiona su pasado.

“¿Quién soy? Fui un Vengador, pero ya no soy un héroe”, se escucha decir a Visión durante el tráiler, mientras explora su relación con Wanda y su existencia como un ser creado a partir de inteligencia artificial y energía de la Gema de la Mente.

La serie también mostrará el regreso de otras inteligencias artificiales vinculadas a Marvel, como Jarvis, interpretado por James D’Arcy, además de Edith y Viernes, mientras Ultron vuelve a aparecer como una amenaza para el androide.

Esta serie llegará a la plataforma de Disney+ el próximo 14 de octubre

‘VisionQuest’ será la tercera producción de la trilogía relacionada con ‘WandaVision’, después de la serie original y ‘Agatha All Along’, estrenada en 2024.

La producción contará con ocho episodios y tendrá entre su elenco a Emily Hampshire, Orla Brady, T’nia Miller y Ruaridh Mollica, quien interpretará una versión adulta de Tommy Maximoff.

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