Vivir sin permiso, temporada 2: fecha de estreno, tráiler y qué pasará en próximos episodios | "Vivir sin permiso", el drama de Mediaset que sigue la historia de Nemesio 'Nemo' Bandeira (José Coronado), un influyente empresario de Galicia que acumuló una gran fortuna a través de actividades ilícitas, tendrá una segunda temporada tanto por Telecinco en España y por Netflix a nivel mundial.

A lo largo de la primera temporada de la serie creada por Aitor Gabilondo, los Bandeira se sumergieron en una lucha encarnizada por controlar los negocios de la familia ante el inminente retiro de ‘Nemo’ por el mal de Alzheimer, aunque este, por su cuenta, intentó elegir a su sucesor entre sus hijos. Al final, la búsqueda del heredero terminó por revelar muchos secretos familiares sobre su fortuna y su relación con el narcotráfico. Además, la última escena de la primera entrega fue marcada por la supuesta muerte del favorito para ocupar el lugar de ‘Nemo’.

Para Gabilondo, quien a su vez es el showrunner del drama, el final de la primera entrega de “Vivir sin permiso” no solo sirvió como cierre de temporada, sino también como el mejor punto de despegue para la próxima. “Es un buen punto de partida”. El actor José Coronado, por su parte, aseguró que había sido “un cierre espectacular que ha debido dejar a media España con la boca abierta”.

En los últimos minutos de la primera temporada de “Vivir sin permiso”, el mismo ‘Nemo’ empujó por un acantilado a su hijo Mario Mendoza (Álex González), aunque dejándose en el misterio su suerte. Si bien parece una muerte segura, por tratarse de uno de los protagonistas de la serie no puede darse nada por sentado.

Además, tampoco se sabe si ‘Nemo’ actuó consciente de sus actos, debido a que inmediatamente después parecía haberlo olvidado todo, sin darse cuenta de nada de lo que había ocurrido.

Tras verse esta escena, Coronado pidió a sus seguidores que "aguanten a la segunda temporada, porque viene mucho más fuerte, más cañera". En tanto, algunos de los responsables de la serie española adelantaron a Vertele que los nuevos episodios representarán "un giro absoluto, con muchas tramas y personajes nuevos".

La segunda temporada de “Vivir sin permiso” aún no tiene fecha de estreno, aunque Ecoteuve informó que sería en enero próximo, más de un año después del final de su primera entrega.

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 2 DE “VIVIR SIN PERMISO”?

Según adelantó Coronado a Vertele, la segunda temporada de “Vivir sin permiso” estará marcada por "la irrupción del mundo colombiano y mexicano" en el negocio del narcotráfico en el que está involucrado la familia Bandeira, y en esas circunstancias, "todo se le empieza a caer, cada vez tiene más enemigos y el peor lo lleva dentro, el Alzhéimer".

También habrá "mucha más acción", aunque al mismo tiempo, la enfermedad debilitará aún más a 'Nemo', "lo que unido a los acontecimientos que le rodean enriquecerá mucho las tramas", agregó José Coronado en una entrevista que concedió a El Confidencial.

"Todo le aboca a este hundimiento, cada vez está más débil y su principal enemigo es esa enfermedad que le impide poder controlarlo todo (…) Queríamos a un 'Nemo' poderoso, herido y con rabia", refirió en conversación con Formula TV.

Para la segunda temporada, cuyas grabaciones terminaron en diciembre en Galicia, Coronado contó que por el avance de la enfermedad, se documentó aún más sobre el Alzheimer para no ofender a nadie y retratar a una persona con este mal como era debido. "Me preocupaba mucho respetar a toda la gente que sufre esa enfermedad y a las familias que saben lo que es (...) No queríamos tomárnoslo frívolamente y no (queríamos) fallar", explicó.

LAS MUJERES TOMARÁN LAS RIENDAS ​ Al final de la primera entrega de “Vivir sin permiso”, Chon (Pilar Castro) y Berta (Leonor Watling) asumen un rol más relevante por lo que "podemos decir que será un poco una temporada de revolución de las mujeres", anunció Aitor Gabilondo, quien considera que "estamos en un contexto social en el que ya es imparable y queríamos también reflejarlo en la serie".

"Nosotros partíamos con unos personajes femeninos muy interesantes, donde Lara (Claudia Traisac), por ejemplo, era la Cenicienta, y su madre era un poco como de la vieja escuela. Ahora ha llegado Berta para quedarse y, con todo lo que ha pasado, serán ellas quienes tomen también las riendas de su destino, y también el de la serie", aseguró su creador a El Confidencial.

"Somos muy partidarios de que se produzca esta revolución femenina (...) en un canal con tanto contenido en directo necesitábamos algo que siguiese la dinámica de la parrilla y contar historias que tengan mucho que ver con todo lo que pasa en el día a día", añadió cuando conversaba con FormulaTV.

TRÁILER DE TEMPORADA 2 DE "VIVIR SIN PERMISO"

Aún no se revela el tráiler oficial de la segunda parte de "Vivir sin permiso". El video será publicado en las redes sociales de Telecinco en los próximos meses para el público español y posteriormente en Netflix, cuando se acerque la fecha de su estreno para el resto del mundo.

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 2 DE "VIVIR SIN PERMISO"

Álex González - Mario Mendoza

José Coronado - Nemesio "Nemo" Bandeira

Claudia Traisac - Lara Balarés Ponte

Luis Zahera - Antonio Yáñez Ferreiro "Ferro"

Pilar Castro - Asunción “Chon" Moliner

Giulia Charm - Nina Bandeira Moliner

Àlex Monner - Carlos Bandeira Moliner

Unax Ugalde - Marcos Hevia

Ledicia Sola - Elisa Carballo

Leonor Watling - Berta Moliner

Patrick Criado - Daniel Arteaga Moliner

Daniel Celester – Por confirmar

Javier Perdiguero - Por confirmar

María Vázquez - Por confirmar

Saamira Ganay - Por confirmar

Marta Larralde - Por confirmar

¿Qué pasará en la segunda temporada de Vivir sin permiso? (Foto: Telecinco / Netflix)

FECHA DE ESTRENO DE LA TEMPORADA 2 DE “VIVIR SIN PERMISO”

De 10 episodios, la segunda temporada de “Vivir sin permiso” será estrenada a principios de 2020, supuestamente en enero. De manera oficial, Telecinco solo ha dicho que los nuevos capítulos llegarán a España “próximamente”.

No se sabe cuándo estarían habilitados estos mismos capítulos en Netflix para el resto del mundo.

¿”VIVIR SIN PERMISO” TENDRÁ TEMPORADA 3?

Sobre una tercera temporada de “Vivir sin permiso”, Gabilondo aclaró que su intención es que la serie española termine definitivamente en su segunda entrega. “Salvo un milagro, la serie acabará en la segunda tanda”, afirmó el showrunner.