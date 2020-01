En la primera temporada de “Vivir sin permiso” Nemesio ‘Nemo’ Bandeira (José Coronado) descubrió que padecía de Alzheimer y empezó a buscar un heredero digno de estar al frente de todos sus negocios. Esto provocó una lucha encarnizada entre los miembros de la familia, lo que terminó por revelar muchos secretos familiares sobre su fortuna y su relación con el narcotráfico.

Incluso Mario Mendoza (Álex González), ahijado de Nemo, intentó convertirse en el único heredero, pero fue descartado por no llevar la sangre de los Bandeira. Finalmente, se dio un enfrentamiento entre Mario y su padrino, quien lo empujó por un acantilado.

La segunda entrega de “Vivir sin permiso”, serie española creada por Aitor Gabilondo, empezó el lunes 13 de enero y, mostró que Mendoza sigue con vida y volvió para vengarse de Nemo. “Ahora sé que el destino tenía una sola razón para dejarme vivir: acabar con Nemo Bandeira”, exclamó Mario.

En 2018, la primera temporada arrasó en audiencia y se convirtió en la serie española más vista de ese año. Ahora Mediaset confía en que suceda los mismo con la nueva entrega de la ficción. “Esperamos que vuelta a tener ese cariño y ese calor del público. No me gusta hacer vaticinios de audiencias. Yo lo dejo para otros pitonisos. Pero creemos que el público la está esperando. Nos la están demandando. Tenemos confianza en que será un buen dato”, confesó a El Español el director general de Contenidos de Mediaset, Manuel Villanueva.

“Es verdad que han cambiado los hábitos a la hora de consumir la ficción porque han llegado un montón de plataformas porque cuyo contenido esencial y casi existencial es la ficción. Pero la experiencia nos dice que cuando tú haces lo que tienes que hacer y, tienes en cuenta al público, éste lo busca y lo verá”, añadió.

Mario Mendoza consiguió na nueva aliada para destruir a Nemo (Foto: Telecinco)

¿POR QUÉ “VIVIR SIN PERMISO” NO TENDRÁ TEMPORADA 3?

Sobre una tercera temporada de “Vivir sin permiso”, Gabilondo aclaró que su intención es que la serie española termine definitivamente en su segunda entrega. “Salvo un milagro, la serie acabará en la segunda tanda”, afirmó el showrunner.

La entrega original reunió casi 3 millones de espectadores, una hazaña que ninguna otra ficción ha repetido en 2019 en una cadena generalista. Y según datos de Kantar publicados por Barlovento, la ficción volvió ante un 16,4% y 2.281.000 espectadores, liderando así el prime time. Aunque está por debajo de la media conseguida en los primeros episodios logra superar la media de la mayoría de las series españolas emitidas en 2019.

Álex González y José Coronado son los protagonistas de 'Vivir sin permiso' (Foto: Mediaset)

Sin embargo, la decisión está tomada y la segunda temporada será la última de “Vivir sin permiso”. Sobre la posibilidad de un spin off, el director general de Contenidos de Mediaset, Manuel Villanueva dijo a El Español:

“La verdad es que no. Esto es una historia cerrada y muy cerrada. Es la historia de una saga que tiene un final muy rotundo. Y desde el principio se pensó para que terminara ahí. Examinando algunos personajes se podría verlo. No se puede decir que de esta agua no beberé. Pero no entra en nuestros planes”.