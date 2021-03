Conforme a los criterios de Saber más

“Bienvenidos a un extraño acontecimiento: La primera grabación de una sitcom en vivo de la historia de Marvel Studios”. Con esta frase, el director Matt Shakman se dirige al público invitado a la grabación del primer capítulo de “WandaVisión”, inspirado en “Dick Van Dyke Show”. Esto y más detalles secretos de la exitosa serie puede verse en el programa especial que transmitió Disney+ este 12 de marzo llamado “ASSEMBLED: The Making of WandaVision”.

El documental “ASSEMBLED: The Making of WandaVision”, echa un vistazo entre bastidores a la realización del programa protagonizado por Elizabeth Olsen y Paul Bettany, desde su concepción hasta el intenso proceso de filmación.





Así, por ejemplo, en el mencionado primer episodio llamado “Filmada con público en vivo”, se revela cómo el equipo de producción de la serie recurrió al uso de alambres para las escenas de magia, una técnica que se usaban en series de los sesenta como “Hechizada”. De igual manera, se cuenta que Paul Bettany, como Vision, tenía su piel de color azul en lugar de rojo para este capítulo; al parecer, el azul se lee como rojo en blanco y negro.

A continuación, 20 secretos revelados en este primer “ASSEMBLED” de Disney+ dedicado a WandaVision.

1. Paul Bettany y su primer vínculo con Marvel

Bettany cuenta que en 2010 Jon Favreau, director de “Iron Man”, lo convocó para ser la voz de J.A.R.V.I.S. “Estoy haciendo una película con Robert Downey Jr. y él es Iron Man. Necesito una voz aburrida y sin personalidad para la computadora que dirige su mundo e inmediatamente pensé en ti”. ¿Cómo me niego ante tanta amabilidad?”, reveló el actor de 49 años.

2. El espíritu de los años 50

“Empezamos en los años 50. Nuestro sueño siempre fue que si hacíamos un show multicámara, habría público en vivo. Era riesgoso, supondría un gasto, era casi un capricho pero para los actores, la energía y el equipo sería realmente emocionante.

Matt Shakman contó que las sillas del público eran de madera como las originales de hace 50 años. “Kevin Feige y yo almorzamos con Dick Van Dyke poco antes de la preproducción del show para saber bien cómo lo hicieron y ser lo más auténticos posibles, no solo en apariencia sino en cómo se montó, el estilo, cómo fue el ensayo, la preparación de escenas y del rodaje. El show de Dick Van Dyke era teatro. Lo armaban y lo filmaban frente al público. La adrenalina, el público y los actores se retroalimentan. Por eso nos tomamos tantas molestias”, dijo.

3. El recuerdo de “Full House”

La experiencia de rodar frente a un público en vivo fue nueva para Elizabeth Olsen sin embargo no desconocida. “Fue una experiencia rara y autoreferencial para mí porque me crie en el set de ‘‘Full House” viendo las grabaciones en vivo los viernes. Nunca pensé que eso sería una forma de realidad para mí”.

4. Del mismo creador de los efectos visuales de “Hechizada”

La idea de hacer el primer capítulo así como lo hicieron en los 60 o 70, llevó al equipo de producción de WandaVision a contactar a Daniel Sudick, supervisor de efectos especiales de cintas de Marvel como “Avengers: Endgame” (2019), “Black Panther” (2018) y “Avengers: Infinity War” (2018).

“Cuando lo llamé por primera vez (a Sudick) y le expuse la idea yo no sabía si le iba a gustar pero le encantó. Me dijo: Yo inicié mi carrera con los que hicieron ‘Hechizada’, fueron mis mentores. Comencé haciendo las cosas con cables. Sé hacerlo, es divertido”, dijo el director Matt Shakman.

5. El sueño de todo actor

Kathryn Hahn, la actriz que interpreta a la bruja Agatha, reveló lo emocionada que se sintió cuando le revelaron el poder que tendría su personaje. “Cuando me lo dijeron yo pensaba que no imaginaba una parte del Universo Marvel en el que hubiera querido actuar más”.

El caso de Teyonah Parris (Monica Rambeau) fue similar. La actriz contó que desde que se creó el UCM siempre deseó pertenecer a él, sea cual sea el personaje. Sin embargo, cuando la invitaron a formar parte del cásting, se sintió confundida.

“Creo que era del episodio de los años 70, estaba confundida. Y pensé: ¿Qué hago con esto? No estoy segura, pensé, porque no era el Marvel que mi mente podía procesar”, contó Parris, quien luego de ser aceptada como parte del show, no sabía bien qué personaje interpretaría.

“Le dije a mi agente: Dios mío, ¿Y si es Monica Rambeau? y luego fue Monica Rambeau y me volví loca. Y prácticamente traté de saltar de un plató de escaleras porque creía poder volar. Estaba muy emocionada”, añadió.

6. La emoción de usar los trajes reales de Wanda y Vision

Fue en el capítulo de Halloween en el que Wanda y Vision se dejan ver por primera vez con sus trajes típicos del cómic. Sobre esta incorporación, Elizabeth Olsen contó que cuando rodó “Avengers: era de Ultrón”, los directores le mostraban los cómics como referencias y le decían: No te fijes en lo que llevan puestos”.

“Juro que no tendrás un leotardo, calzas y una corona en la cabeza y yo pensaba: ¡Gracias a Dios! Y ahora, la forma en que incorporamos el disfraz retro de la Bruja Escarlata en Halloween me dio mucha alegría. Si me hubieras pedido hace siete año que lo usara aunque sea de forma irónica hubiera dicho: ‘¿En serio?’”, reveló Olsen.

7. El reto de ambientar un época”

Mark Worthington, diseñador de producción habló de los retos del diseñar cada época en la serie. “Parte del reto es que no tenemos un horario de rodaje que nos permita rodar dos días. Darle vuelta, repintarlo, regresar. Hacemos cambios de la noche a la mañana, lo que significa que tenemos que definir todos los cambios de diseño, las piezas que introducirás, construirlas, pintarlas, etc. En cierto modo, todo bien a ser casi como un lego. Las parte entran y salen rápidamente porque solo tienes 12 horas para completar ese cambio”.





