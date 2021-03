Conforme a los criterios de Saber más

Marvel Studios nos malacostumbró con su fórmula de acción, humor y ocasional drama; pero cambió la receta a riesgo de obtener una recepción, por lo menos, mixta. Este acogimiento no uniforme se hizo evidente en los inicios de “WandaVision”, que conforme avanzó la serie, justificó su existencia al revelarse como una historia sobre cómo las personas llevan el duelo. En su último episodio hay de eso, pero también de la receta original.

A continuación, SPOILERS de “WandaVision” episodio 9, “El final de la serie”:

La batalla final

El clímax de “WandaVision” tiene dos conflictos, donde el primero es físico y se representa en dos peleas: por un lado, Agatha Harkness (Kathryn Hahn) contra Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) y, por el otro, Vision Blanco contra Vision (Paul Bettany en ambos casos). Aquí vemos las típicas peleas del Universo Marvel, bien logradas como es de esperarse, pero que sirven solo para mostrar la escala de poder.

El segundo conflicto, auténtico y más importante, es el que representan tanto Harkness como Vision Blanco sin necesidad de atacar: son la realidad imponiéndose sobre la ficción. Agatha quiere los poderes de Wanda, y a cambio le permitirá conservar la ilusión sobre WestView; mientras que Vision Blanco es la respuesta del exterior al peligro que representa la que ahora conocemos como la Bruja Escarlata.

Me gusta que ambos conflictos fueran provocados por la misma Wanda. De hecho, la serie entera existe porque ella alteró la realidad, aunque haya ocurrido de manera inconsciente. El ataque más poderoso que le hizo Agatha Harkness a Wanda no fue quitarle su magia hasta el punto de envejecerla, sino liberar a los rehenes; quienes empezaron a pedirle clemencia a Wanda, a rogar por la muerte en algunos casos.

Tras un par de conflictos secundarios protagonizados por Jimmy Woo y Monica Rambeau, cuyo objetivo es atar cabos y dejar la mesa servida para el futuro de este universo compartido, Wanda, quien en el proceso de las luchas despierta el poder de la Bruja Escarlata, se impone sobre Agatha con magia y le lava el cerebro de manera permanente; haciéndola inofensiva. Vision también vence a Vision Blanco, pero con lógica y algo de tecnología. Una vez ambos problemas son resueltos, la serie puede hacerse cargo del elefante en la habitación.

Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), confrontada por sus propias acciones. Foto: Disney+.

Buenas noches, vecindad

Con los peligros externos bajo control, Wanda y Vision regresan a casa por última vez. El campo de fuerza hexagonal que la Bruja Escarlata puso sobre WestView empieza a encogerse, y todo lo creado con magia desaparece poco a poco. Ella podría revertirlo, pero no lo hará. Es el quinto paso del duelo, aceptación, lo cual no hace que la despedida sea menos dolorosa cuando ambos tienen que poner a sus hijos a dormir sabiendo que no despertarán.

La voz de Vision quebrándose nos dice que este es el final, y aprovecho para decir lo bien que Matt Shakman dirigió a los niños que interpretan a Billy (Julian Hilliard) y Tommy (Jett Klyne), cuyas miradas transmitían orgullo, pero también un poco del conocimiento de que papá y mamá están diciendo adiós.

Ya con Wanda a solas, y a solo unos minutos de desaparecer, Vision se despide de ella y obtiene respuestas. Él es una parte de la Gema de la Mente que vive en Wanda, es también un recuerdo; pero sobre todo es el amor que perseveró. El hexágono desaparece y con este cae el telón, se desmantela la escenografía. Ahora WestView solo es otro pueblo más y sus ciudadanos, infelices por lo que Wanda les obligó a hacer, la miran de lejos. Ella se va para no rendir cuentas por sus crímenes ante las autoridades, pero no en dirección al sunset. Ese lugar está reservado para los héroes. Y los héroes no torturan a la gente.

Hermosa toma de Wanda, al despedirse del amor de su vida. Foto: Disney+.

Balance

Y se acabó “WandaVision”, que en sus nueve episodios demostró para las audiencias generales algo que aquellos que leen cómics, y que han seguido las series de Marvel Television (“Agents of SHIELD”, “Runaways”, “Daredevil”; etc.), conocen bien: mientras menos se relacione la historia que quieren contar a la trama “principal” de la franquicia, mejor. Marvel Studios tiene la obligación de ampliar su universo, de poner piezas para futuras entregas de esta serie que se extiende en películas y, ahora, televisión; de ahí que el destino de los personajes no esté determinado por sus acciones, sino por lo que los productores quieren de ellos a futuro.

Vision murió, pero vive como este robot blanco reconstruido. Los hijos de Wanda desaparecieron, pero según una escena postcréditos están vivos. Cuando ocurra el eventual reencuentro de todos, ¿Dónde quedan las lágrimas del espectador, su involucramiento con el duelo de los personajes? Tal vez sea pedirle demasiado a una historia basada en el género de superhéroes, donde la muerte nunca es permanente y las resurrecciones, bien ejecutadas, ayudan a explorar aspectos nunca antes vistos de personajes. Allí está Phil Coulson, cuyo regreso a la vida dio origen a “Agents of SHIELD”, o Matt Murdock, quien se salva de una muerte segura para protagonizar la tercera temporada de “Daredevil”; ambos casos con excelentes resultados creativos.

Fuera de eso, “WandaVision” nos deja a los personajes mejor desarrollados del Universo Marvel después de Iron Man; una bruja y un robot humanos como tú, que ríen y lloran y dicen adiós con la esperanza de que sea un hasta pronto nada más. Wanda y Vision se hicieron gigantes por las excelentes performances de Elizabeth Olsen y Paul Bettany; para los cuales el drama, la comedia y todo lo que está entre ambos términos se les da muy bien. También es una carta de amor a la televisión, a series destinadas a ser apreciadas en video, que cada vez menos gente veía y, tal vez gracias a esta serie, adquirirán nueva vida. Ese es un truco digno de la Bruja Escarlata.

Foto: Disney+.

Pensamientos sueltos

Por un momento, al acercarse a Wanda los habitantes de WestView, pensé que le darían el tratamiento Pio’s Chicken.

¿Wanda recibirá terapia psicológica en algún momento? Después de este episodio, tengo mis dudas de que ocurra alguna vez. Considerando sus acciones, no sorprende que el rumor la ponga como la villana de “Doctor Strange: Multiverse of Madness”.

Si han visto la cuarta temporada de “Agents of SHIELD”, saben que el Darkhold no es un simple libro. En dicha serie, es un compilatorio de conocimiento infinito a cualquiera que lo lea y, trátese de humano o robot, hace que el lector se porte manera destructiva. Si la Bruja Escarlata es quien lo lee, quién sabe lo que puede ocurrir.

Esto ya lo dije antes, pero lo reitero: Miren “Agents of SHIELD”. Si les gustó “WandaVision”, encontrarán la cuarta temporada particularmente notable. De hecho, es la mejor de toda la serie junto a la séptima; aunque Disney+ solo tenga, de momento, las seis primeras.

“ En la medida que son civiles, (los Avengers) deberían estar sujetos al código penal, pero vemos que jamás los llevan a juicio y, antes de los Acuerdos de Sokovia, no se los responsabiliza por su actuar ”. Dicha cita proviene del interesante libro “Pandemias, dragones y muertos vivientes”, de Farid Kahhat y Gabriela Camacho, que le dedica un capítulo a los héroes de Marvel y su lógica en el marco de la ley; además de compararlos con gente que sí tiene poder legítimo y por qué estos tendrían que obedecer la ley.

”. Dicha cita proviene del interesante libro “Pandemias, dragones y muertos vivientes”, de Farid Kahhat y Gabriela Camacho, que le dedica un capítulo a los héroes de Marvel y su lógica en el marco de la ley; además de compararlos con gente que sí tiene poder legítimo y por qué estos tendrían que obedecer la ley. Me pregunto cuál será la explicación del por qué Stephen Strange no hizo nada para detener a Wanda. ¿Acaso no recibió el memo?

Pues Hayward resultó ser solo un principiante en temas de espionaje. Buen trabajo al traer al FBI, Jimmy Woo.

¡Pietro! No podemos olvidarnos de él. Confirmado que solo era un habitante más de WestView llamado Ralph Bohner (jeje). Kevin Feige nos vió la cara (🤡) al incluir a Evan Peters en el elenco.

Gracias por seguir estas reseñas de “WandaVision”. Si todo va bien, los acompañaré semanalmente con las reseñas de “The Falcon and the Winter Soldier”. Nos leemos.

.

Dato

Puedes ver todos los episodios de WandaVision en Disney+.